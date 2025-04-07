陸股難避關稅衝擊滬指重挫7.34% 中國官方高調護盤

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（中央社台北7日電）受美國總統川普發動的對等關稅風暴衝擊，中國股市今天也告重挫，終場滬深創三大指數分別大跌7.34%、9.66%及12.5%。成交額則在官方高調宣示進場護盤下明顯放大，也使滬指跌勢獲得支撐，但市場仍陷入悲觀氣氛，對後勢看法普遍傾向保守。

而在收盤前半小時，先是中國各官媒在下午2時30分以「權威人士」之名，發布「中央匯金公司正在積極開展穩市操作」的消息。收盤前15分鐘，官方的中央匯金公司直接公告，指「堅定看好中國資本市場發展前景」，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

在消息面衝擊大跌而官方出手護盤下，上證指數終場以3096.58點大跌245.43點作收，跌幅7.34%；深證成指以9364.5點重挫1001.23點作收，跌幅達9.66%，創業板指以1807.21點暴跌258.2點作收，跌幅更達12.5%。滬深兩市成交額約人民幣1兆5877.99億元，較前一交易日放大4501.79億元。收盤僅106檔個股上漲，5284檔下跌。

川普（Donald Trump）在台北時間3日凌晨宣布向全球課徵對等關稅後，全球股市全面暴跌，但3日表現相對抗跌的中國股市卻因4日清明節休市，躲過了美股此後的連兩天暴跌。因此，中國內外資法人在今天開盤前，已對中國股市可能暴跌有心理準備，並有分析師直指補跌已難避免。

在日韓股市今早在亞股開盤率先重挫衝擊下，中國股市今早以跳空大跌開出，其中上證指數開盤即重挫4.46%，跌破3200點關卡；深證成指以大跌5.96%開出，且直接跌破1萬點大關；創業板指更以重跌6.77%開出。雖然跌幅相對不如其他亞股，失望性賣壓仍隨即湧現，指數快速下殺，但盤中似有來自官方的承接買盤，使跌勢暫告收斂。

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進入下午盤，中國股市再度湧現失望性賣壓，其中滬指跌幅一度達9%。但下午2時30分前，疑似官方護盤資金進場，中止跌勢，加上上述中央匯金公司進場護盤的消息被公開，市場信心回穩，跌勢遂見縮小，直到終場。

中國券商及法人普遍認為，全球股市受川普對等關稅影響，跌勢難免，中國股市也難置身事外，加上中國遭美國加徵逾60%到70%以上關稅，對製造業衝擊可想而知，短線恐將有一段時間的弱勢整理。未來盤勢須靜待川普政府與中國、歐盟等國的博弈，以及全球各國與企業的因應而定。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140407