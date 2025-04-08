美股交易全日震盪 市場絕望等待新關稅上路

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（中央社記者廖漢原紐約7日專電）美國股市今天歷經新關稅延後90天上路傳聞、白宮高調否認，以及要對中國再加課高關稅、聯準會可能提前降息等混亂訊息下，市場大幅波動，終場漲跌互見。全球股市因4月9日對等關稅日逼近，絕望等待氣氛濃厚。

財經頻道CNBC稍早報導，美國總統川普（Donald Trump）考慮對等關稅延遲90天施行，白宮出面否認傳聞，加上川普揚言對中國再加徵50%關稅，美股今天交易歷經利多與利空消息上沖下洗，標準普爾500指數開盤跌幅超過4%，一度進入熊市區間，道瓊工業指數曾反彈超過2%，但買盤低落。

道瓊工業指數開盤後下跌逾千點，在聯邦準備理事會（Fed）可能提前降息預期下，收盤下跌349.26點，跌幅0.91%，以37965.6點作收。

標準普爾500指數收盤小跌11.83點，跌幅0.23%，以5062.25點作收。標普500盤中跌幅超過4%，一度踏進熊市。

那斯達克指數逆勢上揚15.48點，漲幅0.1%，以15603.26點作收。

重磅科技股漲跌互見，可能面臨美國對中國高關稅的蘋果（Apple）跌幅為3.67%，總計連續3天跌約20%，6400億美元市值蒸發。分析師認為，川普關稅若上路，iPhone價格恐提高3成。

特斯拉（Tesla）跌幅2.56%，距離川普勝選後慶祝行情股價已折半。輝達（Nvidia）上漲3.53%，暫時脫離跌勢。

台積電美國存託憑證（ADR）開盤重挫逾6%，盤終跌幅收窄至0.43%，以146.17美元作收。

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美股在港股歷史性大跌13%，以及上海、北京與台北股市下跌7%至10%間的悲觀陰影下，開盤即再遭拋售，全日交易受多方消息影響，交易波動幅度大增，華爾街投資人對美國貿易逆差國即將面臨川普高關稅充滿絕望情緒，期盼市場出現救贖。

川普與內閣官員今天仍堅持將如期於9日向多國課徵高額關稅，白宮高調否認將延後施行的傳聞，除了將以同等稅率報復的中國之外，開放與各國就關稅、匯率、採購和貿易額等各項議題進行協商。（編輯：陳彥鈞）1140408