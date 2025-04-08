川普揚言對中國額外課徵50%關稅 要北京撤回報復計畫
2025/4/8 00:06（4/8 00:18 更新）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國宣布對中國銷美商品加徵對等關稅後，北京也宣布對美國商品加徵關稅，美國總統川普今天揚言，若北京不撤回報復計畫，美國將對從中國進口的產品額外課徵50%關稅。
川普日前宣布對等關稅稅率，中國再加徵34%關稅，將於9日生效。中國隨後宣布，也將對美國進口商品加徵34%關稅，10日12時生效。
法新社報導，川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文表示：「如果中國不在明天，即2025年4月8日前，撤銷在其長期貿易濫用行為的基礎上加徵的34%關稅，美國將對中國徵收50%的『額外』關稅，自4月9日起生效。」
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川普還說，其他國家若有意願，華府將與他們展開談判。
川普稍早已發文怒批中國是關稅「最大濫用者」，並表示北京忽視他提出「切勿報復」的警告。（譯者：楊昭彥）1140408
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不滿北京忽視警告 川普批中國是關稅最大濫用者