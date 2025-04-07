加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰5/300
首頁 / 證券

美股開盤重挫台積電ADR跌6% 台指期夜盤大跌逾1300點

2025/4/7 21:54（4/7 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）
圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美國總統川普對等關稅風暴來襲，台股今天暴跌2065點，創史上最大跌點、跌幅，但跌勢未見趨緩，台指期夜盤一度重挫1601點，之後跌幅雖收斂震盪，晚間仍大跌1330點左右，台積電期貨夜盤一度跌停至764點，晚間跌幅仍達9.6%。美股晚間開盤持續重挫。

川普對等關稅風暴持續襲擊，美股道瓊期晚間最低重挫超過千點，美股晚間開盤，道瓊指數仍重挫超過1200點，跌幅超過3%；科技股為主的那斯達克指數大跌超過600點，跌幅近4%；費城半導體指數大跌超過170點，跌幅逾4.7%。台積電美國存託憑證（ADR）仍重挫逾6%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台指期夜盤大跌、台積電期貨夜盤仍重挫，市場關注明天台股開盤後動向，台灣證券交易所今天晚間統計，跌停上市證券有936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施。

國安基金今天傍晚表示，不排除召開臨時委員會，針對國內外政經情勢及相關因應對策進行討論，以維護投資人信心及台灣資本市場穩定。（編輯：楊蘭軒）1140407

#川普
#台指期
#台積電ADR
#台灣證券交易所
#美股
#開盤
#台股
#道瓊指數
延伸閱讀
台股重跌2065點 證交所：936檔跌停股明禁止平盤下放空台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停台股無量重挫2065點 法人：止跌先看4大訊號關稅風暴來襲 亞股哀鴻遍野港股創1997年來最大跌幅全球市場跌趴不為所動 川普否認作空比喻關稅是苦口良藥
川普
川普關稅風暴 小摩執行長警告恐把全球經濟拖下水美關稅重擊 歐盟副主席：參考疫情措施保護就業
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股大跌2065點史上最慘 融資減肥135億元
66
更多編輯台推薦新聞：