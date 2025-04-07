美股開盤重挫台積電ADR跌6% 台指期夜盤大跌逾1300點

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美國總統川普對等關稅風暴來襲，台股今天暴跌2065點，創史上最大跌點、跌幅，但跌勢未見趨緩，台指期夜盤一度重挫1601點，之後跌幅雖收斂震盪，晚間仍大跌1330點左右，台積電期貨夜盤一度跌停至764點，晚間跌幅仍達9.6%。美股晚間開盤持續重挫。

川普對等關稅風暴持續襲擊，美股道瓊期晚間最低重挫超過千點，美股晚間開盤，道瓊指數仍重挫超過1200點，跌幅超過3%；科技股為主的那斯達克指數大跌超過600點，跌幅近4%；費城半導體指數大跌超過170點，跌幅逾4.7%。台積電美國存託憑證（ADR）仍重挫逾6%。

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台指期夜盤大跌、台積電期貨夜盤仍重挫，市場關注明天台股開盤後動向，台灣證券交易所今天晚間統計，跌停上市證券有936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施。

國安基金今天傍晚表示，不排除召開臨時委員會，針對國內外政經情勢及相關因應對策進行討論，以維護投資人信心及台灣資本市場穩定。（編輯：楊蘭軒）1140407