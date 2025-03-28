加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 產經
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 產經

滙豐估Fed今年降息3碼 下修美國經濟成長率至1.9%

2025/3/28 15:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北28日電）滙豐（台灣）今天指出，下修美國今年經濟成長率預估值至1.9%，並維持對通膨率2.8%的預估，認為美國聯準會（Fed）分別在今年6月、9月和12月各降1碼（0.25個百分點），全年共3碼。

滙豐銀行（台灣）今天舉行2025年第2季投資展望線上記者會，以「科技創新、不進則退」為題，由滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲、北亞首席投資總監何偉華出席分享。

范卓雲指出，今年以來美股七雄表現不佳，加上美國總統川普的政策不明朗因素，使全球資金相對轉到中國和歐洲市場，不過滙豐仍看好人工智慧（AI）創新帶來的結構性機遇。當市場波動大時，可偏高配置對沖基金、黃金或中長期優質債券。

范卓雲進一步指出，目前全球經濟是維持韌性，但主要經濟體成長速度放緩。她舉美國為例，滙豐最新下修美國今年的經濟成長率至1.9%，較先前的2.2%減少0.3個百分點，同時，維持美國全年通膨率2.8%的預估。

google news透過 Google News追蹤中央社

范卓雲分析，下調美國經濟成長率的主要考量是關稅上升對美國消費的影響，以及對通膨的顧慮。滙豐也預估，美國聯準會（Fed）今年分別在6月、9月和12月降息1碼（0.25個百分點），共3碼。

范卓雲說，滙豐平衡考量提高關稅對美國存有的影響，從川普第1任期提高關稅的經驗來看，對他國的關稅上調，最後是由美國企業和消費者承擔貨物價格上漲。她說，Fed降息會考慮美國經濟下行風險，以及失業率等數據。（編輯：張均懋）1140328

#川普
#美股
#美國聯準會
#范卓雲
#經濟成長率
#滙豐
#降息
#聯準會
范卓雲
展望今年投資風向 外銀：股票表現有望優於債券滙豐估美今年降息3碼 看淡日圓年底前維持160價位
川普
川普徵汽車關稅 傳韓日中高層3/30會晤馬斯克：5月底前可完成大半刪減1兆美元開支任務
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
聯準會高官：川普關稅恐推高通膨
23
更多編輯台推薦新聞：