聯準會高官：川普關稅恐推高通膨

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）高級官員今天表示，總統川普的關稅計畫如果全面實施，可能會使通膨率上升多達1.2個百分點。

法新社報導，川普2024年競選總統時，將解決通膨列為關鍵議題，但聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆（Alberto Musalem）今天在肯塔基州警告，川普祭出的關稅，可能會產生反效果。

今年擔任聯準會利率制定委員會投票成員的穆薩列姆表示：「新關稅預計將產生直接和間接影響。」

他表示，關稅可能會導致直接、有時限的價格上漲，以及間接或第2輪影響，這可能對通膨產生「更持久」的影響。

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根據聯準會偏愛的個人消費支出物價指數（PCE）指標，美國通膨率仍高於聯準會2%的長期目標。

聖路易聯邦準備銀行估計，如果全面實施加徵10%關稅，可能會使PCE通膨率增加多達1.2個百分點。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140327