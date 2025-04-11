菲律賓駐美大使：關稅恐影響菲向美軍購F-16戰機

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）菲律賓駐華府大使羅慕德斯告訴路透社，美國對菲國產品課徵對等關稅，可能會影響馬尼拉購買美方武器系統的能力，以及雙方長期討論的55.8億美元F-16戰鬥機軍購計畫。

美國總統川普（Donald Trump）上週宣布對各國課徵對等關稅後，菲律賓銷美產品面臨17%關稅。川普隨後又於9日宣布，除中國商品外，對其他國家暫緩實施對等關稅90天；不過菲律賓和其他東南亞國家在這段期間仍面臨10%關稅。

路透社報導，羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，馬尼拉當局盼與美方進行談判。

他在受訪時說：「如同大多數國家…我們正試圖安排我國貿易部長、總統國際投資和貿易事務助理來到華府，認真討論我們如何在兩國互利基礎上完成這整個（談判）進程。」

羅慕德斯提到，華府本月批准向菲律賓出售20架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的F-16戰鬥機，價值據估為55億8000萬美元。他也談到，美國對等關稅可能影響菲國經濟及採購這些戰機的能力。

他說：「這些F-16戰鬥機…對我們來說非常昂貴…如果我們沒有足夠的資源，顯然就買不起。」

羅慕德斯指出，菲律賓對美國的貿易順差約為48億美元。

他表示：「這項F-16戰鬥機（交易）價值為58億美元，如果我們能買下這些戰機，美國（對菲律賓）就有10億美元的貿易順差。」

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「這是一種交換條件。我認為川普總統已經表明，課徵關稅是為了平衡貿易…所以如果這是（美國的）政策，那我們就會這麼做。」

根據菲律賓官員，馬尼拉當局也有意購買泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）。美國已在菲國部署泰風系統並進行演習，且有專家指出一旦中國襲擊台灣，這套系統可能會發揮重要作用。（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1140411