10年對美採購2000億美元 卓榮泰：資金是滾動的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北11日電）經濟部長郭智輝昨天表示，應有2000億美元可跟美國談，約是政府10年要投資項目。立委今天詢問財源，郭智輝說，進口商品後也可以轉賣；行政院長卓榮泰則說，比如政府買液化天然氣回來，會賣出去，資金是滾動的。

立法院下午邀請卓榮泰就美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。

民進黨立委邱志偉表示，美國祭出對等關稅後，郭智輝昨天在立院答詢時提到，台灣對美採購金額10年2000億美元，換算新台幣是6.5兆元的規模，未來10年每年執行新台幣6500億，這是否已經是政府的政策，財源在哪裡。

卓榮泰說，政府增加對美國採購，這是基於國家及產業的需求，去年開始就做清單的盤整。10年2000億美元是經濟部及國營事業盤整出來的結果，「是意向，也是國家的需求。」

郭智輝表示，基本上如果是企業，是買進來賣的，當然是有財源。經濟部盤點出來的是國營企業跟相關周邊企業的需求，民間的還沒算，也不是每1年平均的。

卓榮泰指出，例如政府買LNG（液化天然氣）回來，會再賣出去，資金是滾動的。

郭智輝也補充說，政府都是有盤點過，跟美國買東西，不一定要自己用，買大包進來，可以賣給其他國家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部長林佳龍則說，駐美代表處都有跟美國政府聯繫，行政院經貿談判辦公室希望跟美國建立談判管道，就雙方關心議題交換意見，具體的談判單位、時程及計劃，都在協調中。

此外，多位立委曾建議中央銀行總裁楊金龍加碼美債，作為談判籌碼。楊金龍今天被詢問相關問題時說，若認為值得去談判，央行可以提供數據。（編輯：翟思嘉）1140411