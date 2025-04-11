鬼頭刀出口遭美國關稅影響 漁業署擬提3方案因應

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）美國關稅政策引發國際經濟動盪，也影響台灣鬼頭刀對美輸出。漁業署長王茂城今天說，政府擬提3方案因應，包含給予業者金融支持、外銷獎勵措施、協助提升業者競爭力，以利開拓其他國家市場。

王茂城下午前往蘇澳區漁會，出席漁業署「因應美國加徵關稅我國鬼頭刀產業支持方案」座談會。

王茂城在會前受訪時表示，近日各界都非常關切美國加徵關稅的問題，其中對台灣衝擊的水產品有一項是鬼頭刀，產地分別來自台東、屏東與宜蘭的漁民所捕撈，部分輸往美國。

他指出，不管美國的關稅政策最後如何變動，外銷成本都會相對墊高，今天到蘇澳區漁會邀集漁船業者、加工廠與出口商一起座談，共同討論如何協助鬼頭刀的外銷市場。

王茂城指出，政府計畫提3項因應方案，第1是金融的支持，希望相關業者在面對關稅成本提高，若在外銷、加工、生產過程有周轉金的需求，農業部都會給予協助。第2就是外銷獎勵措施。

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第3就是協助業者在衛生與冷凍設備等競爭力方面的提升，且不要把市場統統壓在美國，歐盟或其他國家也可開拓，以利後續有更多元的銷售管道。

蘇澳區漁會總幹事陳春生認為，漁民聽到美國關稅加那麼重相當憂心，絕對影響出口，政府已初步規劃方案，但其中改善設備成本不低，建議政府全額補助，讓漁民在面對困難時能夠迎刃而解。（編輯：龍柏安）1140411

美國高關稅新政引發國際經濟動盪，也影響台灣鬼頭刀對美輸出，台東、屏東與宜蘭漁民、加工廠及出口商皆受影響。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 114年4月11日