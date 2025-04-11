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總統產業座談 廠商關切原產地搭配機制等議題

2025/4/11 19:34（4/11 20:13 更新）
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因應美國實施對等關稅，總統賴清德11日上午到經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，與機械器具業者座談，許多台中在地產業代表皆出席。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
因應美國實施對等關稅，總統賴清德11日上午到經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，與機械器具業者座談，許多台中在地產業代表皆出席。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
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（中央社記者劉千綾台北11日電）總統賴清德今天到台中與機械產業代表座談，經濟部表示，政府針對美方關稅政策已提出總額新台幣880億元的出口供應鏈支持方案，涵蓋9大面向、20項措施，會中廠商關切出口拓銷展覽、出貨銷美運輸安排、資金融通需求、防範洗產地與原產地搭配機制等議題。

賴總統今天率領總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、中國輸出入銀行理事主席戴燈山及經濟部團隊，前往經濟部產業園區管理局台中產業園區舉行「產業傾聽之旅」，與中部地區企業深度交流，掌握業者面對美國關稅調整的挑戰與需求。

影片來源：中央社

美國對等關稅原本在美國時間4月9日開始實施，但美國總統川普宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%對等關稅。不過根據美國232條款，鋼鐵、鋁、汽車及汽車零件加徵關稅25%，其他進口美國貨品稅率則為10%，但藥品和半導體等貨品可免除。

賴總統強調，政府將全力把握機會，與產業並肩作戰，務實爭取國家最大利益。台灣是全球最早提出因應對策的國家，已啟動與業界座談並提出具體措施，包括推動關稅談判、加大對美採購與投資、排除貿易障礙及防堵洗產地。

面對對等關稅帶來的衝擊，賴總統表示「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱」，提出「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的新戰略，強調未來將以智慧化、全球化雙軸轉型，提升台灣產業競爭力。

因應美國實施對等關稅，總統賴清德（中）11日到台中與機械器具業者座談，總統府祕書長潘孟安（左）、行政院祕書長龔明鑫（右）等人皆出席與會。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
因應美國實施對等關稅，總統賴清德（中）11日到台中與機械器具業者座談，總統府祕書長潘孟安（左）、行政院祕書長龔明鑫（右）等人皆出席與會。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日

經濟部說明，政府針對美方關稅政策已提出總額880億元的出口供應鏈支持方案，涵蓋9大面向、20項措施，包括加碼外銷貸款保證、中小微企業融資強化、研發轉型補助、拓展海外市場等，全面強化產業抗壓與轉型能力。

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會中廠商踴躍發言，針對出口拓銷展覽、近期出貨銷美運輸安排、資金融通需求、防範洗產地與原產地搭配機制及廠商深耕台灣投資抵減等議題提出建議，賴總統與政府官員聆聽並逐一即時回應。

賴總統表示，台灣在美國第一批的關稅談判名單內，政府會做好準備與美國談判，這場傾聽之旅不只是傾聽，更是行動的開始，政府已經準備好以具體政策和資源，支持企業迎戰國際變局。（編輯：楊蘭軒）1140411

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