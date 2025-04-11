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關稅搶運題材助攻 貨櫃三雄漲停、航空雙雄漲逾9%

2025/4/11 11:22
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（中央社記者江明晏台北11日電）高額對等關稅暫停實施90天，科技業傳湧出交貨急單，市場看好搶運題材，激勵長榮、陽明、萬海今天盤中全數攻上漲停，長榮航、華航受惠空運商機，也雙雙漲逾9%；海運和空運業者表示，原本觀望客戶均重新恢復出貨。

美國對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅；業界傳出，部分台灣工業電腦（IPC）與晶片廠迎急單，湧入大量客戶電話，要求把原本交貨進度「慢慢來」改為「趕緊來」，目標在90天關稅空窗緩衝期內出貨，以降低影響。

市場聯想搶運題材，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天爆量漲停，長榮早盤由黑迅速翻紅，衝上漲停206.5元，陽明漲停68.4元鎖住，盤中均分別湧入逾6萬張大量，萬海也亮燈漲停，至73.9元。

關稅政策牽動貨運物流市場，美國宣布對等關稅前後，空運市場掀起短暫搶運潮，業者觀察，3月底訂艙滿到清明節，能在8日前抵達美國清關的「末班機」價格大漲，近期高額對等關稅暫緩後，也迅速恢復出貨。

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長榮航、華航今天盤中均漲逾9%，華航數度觸及漲停板22.1元，同樣爆出逾6萬張大量，星宇航空漲逾4%。

華航表示，將持續關注國際航空貨運市場變化，機動因應各地出口貨量，優化貨源組成，維持高單位收益。長榮航表示，第1季季末需求穩定成長，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源量能挹注，整體貨運營收表現穩定成長。（編輯：林家嫻）1140411

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