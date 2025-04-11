美中關稅戰硬碰硬 摩根大通執行長：世界經濟正面臨亂流
2025/4/11 21:04（4/11 21:52 更新）
（中央社紐約11日綜合外電報導）世界最大投資銀行摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙今天表示，全球貿易戰正令原已充滿不確定性的經濟環境變得更加嚴重，在可預見的將來他們將繼續努力安度這樣的環境。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，戴蒙（Jamie Dimon）表示：「經濟正在面臨相當大的擾亂（包括地緣政治），有稅務改革和監管鬆綁等可能的正面因素，也有關稅和『貿易戰』等可能的負面因素。」
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儘管摩根大通的市場與投資銀行業務營收強勁成長，但戴蒙表示，近期的動盪對這些關鍵部門構成威脅。
他說：「地緣政治及與貿易有關的緊張情勢引起市場波動加劇，客戶因此變得更加謹慎。」（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140411
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