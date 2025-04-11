歐盟估關稅戰2027美國GDP降3.3% 全球貿易減7.7%

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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）歐元集團今天開會討論美國關稅衝擊，歐盟估計若關稅戰持續進行，美國國內生產毛額（GDP）到2027年恐萎縮3.1%至3.3%，歐盟區則降低0.5%至0.6%，全球經濟則將減少1.2%，同時，全球貿易到2027年將下降7.7%。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）經濟政策執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天在歐元集團（Eurogroup）財經部長會後記者會提出前述估計。

他說，「顯而易見，同時部長們在今天會議上也贊同的看法，就是美國本身將是首當其衝且受關稅打擊最大的國家」。關稅將降低美國消費者的購買力、實質薪資，並使進口的中間產品更加昂貴，從而削弱美國生產和經濟。

而且除了關稅的直接影響，投資者對美國經濟進一步失去信心，可能會再加劇對美國GDP的負面影響。

他表示，根據歐盟對美國關稅衝擊的最新模型估計，在目前確定實施的鋼鋁、汽車和10%全面關稅下，到2027年，美國GDP將萎縮0.8%至1.4%。歐盟受到的負面影響將小於美國，約使GDP減少0.2%。

杜姆布羅夫斯基斯並指出，若川普的關稅持續施行，或者外界祭出進一步反制關稅，預估3年下來美國GDP將萎縮3.1%至3.3%，歐盟則降低0.5%至0.6%，全球減1.2%，同時世界貿易將衰退7.7%。

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他強調，由於當前經濟不確定性異常高、各種關稅決定頻繁變化，歐盟的預測模型不可能完全精確，而且前述預測值並未考慮到投資者和企業對美國經濟進一步失去信心的可能性，這將進一步對GDP產生負面影響。

他特別表示歡迎德國放寬舉債限制的計畫，德國投資增加有助於提高經濟成長潛力，並帶來歐盟內部的正面外溢效應。（編輯：唐佩君）1140411