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川普關稅恐慌再籠罩市場 亞股收盤走勢不一

2025/4/11 19:04
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（中央社香港11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）坦言，他發動的全球關稅閃電戰可能會產生「過渡期成本」，引發市場再度恐慌，使美元重貶、金價再創新高，亞洲股市今天收盤則漲跌互見。

法新社報導，川普於4月2日宣布對等關稅措施引發恐慌，讓全球股市持續承壓，但他9日又宣布暫緩實施對等關稅90天，使投資人暫時鬆一口氣，股市買盤頓時湧現。

然而，隨著外界意識到沒有任何事情獲得解決，加上川普決定升高他與中國的角力，導致出另一波美國資產拋售潮。

美元兌日圓、歐元、英鎊及瑞士法郎的匯率皆大幅走貶。投資人放棄以往被視為重要避險貨幣的美元，他們也尋求拋售美國風險資產，包括美國公債。各界臆測，中國正在脫手部分的美國公債部位。

美元走弱和市場急尋避險，推升國際金價在盤中站上每盎司3220美元的歷史新高價。

亞股方面，日股基準日經225指數繼昨天飆漲超過9%後，今天漲勢熄火、收盤重挫2.96%，雪梨、首爾、威靈頓股市都收跌。

香港和上海股市則收高，儘管美國對中國課徵的關稅已拉高至145%，但投資人著眼於中國政府可能推出的新一輪振興措施。

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北京當局今天指出，將實施適度的貨幣寬鬆措施，以安撫投資人。

馬尼拉、台北及胡志明股市也收高，台灣和越南政府都已經表示，將與川普政府進行會談。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140411

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