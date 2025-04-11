國際貿易中心：關稅戰恐對開發中國家帶來災難性衝擊

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）聯合國（UN）與世界貿易組織（WTO）聯合機構「國際貿易中心」的執行長今天警告，美國總統川普的大規模關稅行動及引起的反制措施，恐對開發中國家帶來「災難性」衝擊。

路透社報導，根據「國際貿易中心」（International Trade Centre, ITC）的說法，全球貿易可能因此萎縮3%至7%，全球GDP則可能下滑0.7%，而開發中國家將受到最嚴重影響。

國際貿易中心執行長寇克-韓密爾頓（Pamela Coke-Hamilton）對路透社表示：「這影響很重大。若美中兩國之間的貿易衝突持續升級，雙邊貿易可能會縮減高達80%，而這種連鎖效應可能在全球各層面引發災難性的影響。」

全球金融市場今天仍持續動盪不安。川普（Donald Trump）本週宣布對數十個國家的加徵關稅給予90天暫緩，但同時對中國課徵關稅稅率總計提高到145%。北京今天繼續採取報復，對美國加徵關稅提高到125%。這場貿易戰恐怕會顛覆全球供應鏈。

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寇克-韓密爾頓說：「關稅帶來的傷害衝擊，可能比（美國）取消對外援助要大許多。」她並示警，開發中經濟體近幾年所獲經濟增益恐因此流失。

以孟加拉為例，國際貿易中心的資料顯示，若川普對孟加拉加徵的37%關稅在暫緩後仍付諸實行，孟加拉這個世界第2大成衣出口國對美國的年出口額最晚在2029年可能減少33億美元。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140411