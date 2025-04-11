全球市場動盪 川普堅稱：我們關稅政策做得很好

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天堅稱，他的關稅政策「做得很好」，即便這項政策引發各界對於美國經濟的擔憂，並造成美元貶值及市場動盪。

法新社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「我們的關稅政策做得很好。這對美國和全世界來說都非常令人興奮！！！進展相當快。」

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川普本月9日宣布，針對許多國家的高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過美國對中國的關稅累計稅率目前已經提高至145%。

中國中央電視台今天稍早報導，中國國務院關稅稅則委員會發布公告，自12日起，將原產於美國的所有進口商品加徵關稅稅率，由84%提高至125%。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140411