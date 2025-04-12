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美債美元再遭拋售 加深經濟衰退憂慮

2025/4/12 08:08（4/12 08:30 更新）
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美元。（圖取自Unsplash圖庫）
美元。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者廖漢原紐約11日專電）受美國總統川普關稅政策搖擺，美中貿易戰未見緩和影響，美國國債與美元跌勢在本週美股收盤日持續走低，顯示投資人憂慮經濟前景與美元地位。過去兩週美國金融市場大幅動盪，核心資產遭拋售更加深經濟衰退的可能。

川普（Donald Trump）9日宣布延後課徵高關稅，美股從慘跌翻盤，不過全球焦點轉移至象徵經濟信心的美國國債與美元，美國10年期以上國債9日起意外在股市起伏期間遭拋售，20年與30年期國債殖利率升破5%，短債殖利率也飆高，相對於全球一籃子貨幣的「美元指數」（Dollar Index）9日起也下滑。

這股趨勢在11日持續。根據財經頻道CNBC資料，美國10年期國債殖利率最高升至4.592%，20年期再度升破5%，最高達到5.048%，30年期最高達4.991%。

債券殖利率與價格呈反向，價格走低殖利率升高。美債基準10年期國債殖利率上週還在4%以下，市場拋售美債顯示投資人對川普關稅與美國未來信心低落。

洲際交易所集團（Intercontinental Exchange Inc, ICE）依據全球主要貨幣與美元交易紀錄統計的美元指數，10日少見跌破100大關，11日上午指數多在100以下徘徊，顯示全球主要貨幣價值高於主要外匯與儲備貨幣美元。

全球投資人轉進歐元與日圓等貨幣，美元指數在本週跌至3年來新低。

兩週來美股驚濤駭浪，堪稱美國上世紀大蕭條後股市最大波動，但美債與美元作為資產避風港的地位動搖，白宮與華爾街都憂心。

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紐約時報（New York Times）報導，美國政府公債殖利率週五劇烈升高，是川普對中國發起貿易戰，全球對美國經濟釋出的警示，許多投資轉向德國公債避險。美元大跌與美債市場持續震盪代表投資人擔心美中兩大經濟體持續就稅率你來我往，為全球經濟衰退添加柴火。

Principal資產管理首席全球分析師夏哈（Seema Shah）在CNBC頻道表示，債市可能讓川普政府神經緊繃，官員不斷重申重視國債殖利率，上週還慶祝殖利率降至4%以下。低成本取得資金是川普政府各項議題的重要支柱，但市場反其道而行，無疑的讓白宮高度關切。（編輯：田瑞華）1140412

全球主要經濟體持有美債排名。（中央社製圖）
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