雅加達台貿中心主任：印尼潛力大 但須警覺關稅風險

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）雅加達台灣貿易中心主任蕭鳳岐派駐印尼逾一年。她觀察，印尼社會階層分明但整體氛圍和諧，且台灣在印尼資通訊及健康產業有很大的投資潛力，但須關注美國關稅政策如何影響印尼經濟發展。

蕭鳳岐近日接受中央社專訪。她表示，印尼具有很多發展潛力，如數位經濟領域，台灣與印尼在智慧城市和工業升級上，有許多合作機會。

蕭鳳岐指出，雅加達台貿中心主要任務是在印尼推廣台灣產品、促進台灣與印尼之間的貿易，以及吸引印尼投資台灣並推動雙邊產業合作。作為對外貿易發展協會駐印尼代表，蕭鳳岐表示，台灣與印尼間的經貿互動密切，目前台灣在印尼的資通訊與健康醫療產業領域，擁有巨大潛力。

她說：「資通訊零組件與半導體產品是我們出口印尼的重要品項。而在醫療領域上，台灣不論在技術、價格或整體產業上都具有優勢，對印尼民眾的健康照護也能帶來幫助。」

蕭鳳岐指出，台灣非東南亞國家協會（ASEAN）成員國，因此在關稅上不具優勢，但台灣企業多以中間產品切入市場，繞過終端產品的高關稅障礙，而能靈活應對國際經濟格局挑戰。

面對美國總統川普（Donald Trump）的關稅計畫，她表示，川普宣布關稅措施前，印尼已出現購買力削弱情況，顯現其經濟脆弱問題。

她解釋，印尼出口美國市場的產業，包括消費性電子產品、鞋類、紡織和休閒生活用品，都是勞力密集性產業。因此，美國若實施32%對等關稅，將對印尼出口產生重大衝擊。

川普日前宣布對個別國家徵收不同程度的對等關稅，印尼將被美國課徵32%對等關稅。不過，川普美東時間9日宣布暫停實施該措施90天，目前針對逾75國課徵的對等關稅暫降至10%。

蕭鳳岐說，今年外貿協會將帶領3個產業團到印尼考察，其中2團聚焦健康醫療產業，另1團則聚焦智慧城市、碳中和、綠能與ESG（環境、社會、公司治理）等產業。

她說：「印尼擁有大量森林，未來在碳稅交易上將是個潛力巨大的市場，這也是我們密切關注的重要方向。」

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蕭鳳岐指出，雖現正面臨美國關稅對經濟影響的不確定性及印尼基礎建設與醫療資源不足等挑戰，但印尼的社會氛圍與發展潛力，對台灣企業而言，仍是值得投入的重要市場。

她建議，在充滿不確定的時候，「可關注各界對市場的看法，多看多聽，並注意同業間大企業的動向，（因為其動向）具有指標性」。（編輯：陳妍君）1140412