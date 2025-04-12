美報關系統故障 進口業者與供應鏈再受打擊

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國海關今天向貨運業者發布警示，稱報關系統出現故障，導致本週海運途中的貨物無法順利適用豁免川普新關稅的代碼，受影響的包括已從中國出發及獲暫緩徵稅90天國家的貨物。

美國財經媒體CNBC報導，此事對已經在忙著處理不確定性和擔心貿易混亂的美國進口業者和供應鏈來說，是最新的打擊。

根據美國海關與邊境保護局（CBP）的最新警示，系統故障問題持續了超過10小時，目前已經修復。

美國總統川普本月9日授權對多國祭出的對等關稅措施暫停實施90天，在這段期間僅課徵10%的關稅，立即生效，但對中國進口商品課徵關稅總稅率提高至145%。

這份警示解釋，「自動化商業環境」（Automated Commercial Environment）系統不接受符合資格的運輸中貨物在本月9日之後申報所適用的10%較低稅率，美國海關隨即「立刻修正這個今天稍早通報的問題」。

海關與邊境保護局還說，使用者「須盡快在公告發布的10天內，在自動商業環境系統重新提交符合在途規定的適用報關摘要」。

海關在警示中建議申請人可「單獨傳輸貨物放行表，待系統修復後再補交報關摘要」。

對美國貨主與供應鏈來說，這是當前充滿不確定、對於關稅政策瀰漫不安之際的最新一次打擊，也令人質疑海關能否順利執行新政策和徵收關稅，達成川普政府經濟政策的重要目標之一。

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對於多項行政命令、社群媒體貼文與海關警示的各種詮釋，也讓部分美國企業與業界組織試圖釐清新關稅何時才會正式實施。

雖然川普數度表示，關稅措施已正式實施並開始徵收，但美國貨主告訴CNBC，他們的貨櫃尚未被收取更高的關稅，其中有些是於昨天抵達。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140412