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楊金龍：新台幣匯率動態穩定 有信心維持

2025/4/11 20:20（4/11 21:06 更新）
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中央銀行總裁楊金龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北11日電）立委今天質詢時關注美國對等關稅、匯率影響台灣中小企業等議題。中央銀行總裁楊金龍說，長久以來新台幣匯率都是相當動態穩定，這對於進出口廠商來說相當好，有信心可以維持新台幣的穩定。

行政院長卓榮泰指出，新台幣匯率長期以來呈現穩定趨勢，且國家的經濟體質在本質上是健全的，因此繼續呈現穩定趨勢，應該可以看的到。

立法院今天下午邀請卓榮泰提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備質詢。

國民黨立委謝衣鳯質詢時提及，川普首席經濟顧問米蘭（Stephen Miran）的「海湖莊園協議」中，關稅手段只是第一步，接下來還希望美元可以貶值，倘若美元貶值，這對依賴出口的台灣產業會造成多大影響。

楊金龍說，匯率是由市場決定，不是美國說美元要貶值就貶值，而且長期來看，美元有升值、貶值的時候，是市場決定價位，很難人為讓匯率要貶值就貶值。

謝衣鳯再問，倘若如米蘭所言，要重塑全球的貿易體系、以美元跟美債為出發點，國內廠商要如何因應。

楊金龍說，廠商要有避險，而當市場波動太大，央行會進行某些調節，讓波動度不要太大，讓匯率能動態穩定。

至於是否有信心可以穩定新台幣的匯率，楊金龍說「當然有信心」，而且長期以來新台幣都是非常動態穩定，這對進出口廠商很好。

此外，屏東出身的民進黨立委鍾佳濱質詢提到，當美國要創造零關稅的自由貿易同盟下，倘若一旦零關稅，將衝擊農漁產品、汽車、保健食品、紡織品產業，而後面3個產業在屏東的從業人員約有3360人，政府要予以協助、輔導。

卓榮泰說，零關稅的前提是否存在，還是有一個考量，而財政、經濟、政治學者都認為不可能一夕之間零關稅。

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鍾佳濱也說，若台灣取得美國超長期低利美債，可避開利率風險等。卓榮泰指出，「我們過去對於美債投資有發生過不好結果」，而昨天跟今天美國股匯市全部下跌。

鍾佳濱問到關於透過政策採購改善台美貿易差額部分，是否可增加對美軍購，例如買F-35戰機。卓榮泰指出，要考慮財政跟國防需要。至於是否考慮跟美國買客機或是天然氣，卓榮泰指出，正在盤點，未來可以擴大把美國當作世界市場來採購。（編輯：蘇龍麒）1140411

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