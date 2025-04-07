3月新台幣重挫央行拋匯阻貶 外匯存底仍寫次高

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）川普掀起關稅風暴，熱錢持續出走，導致新台幣3月重挫，央行也加大阻貶力道，不過央行今天公布的3月外匯存底金額為5780.22億美元，仍寫下歷史次高紀錄。

中央銀行今天公布3月底外匯存底為5780.22億美元，月增4.38億美元，主要有3大變動因素，其中外匯存底投資運用的孳息收入、匯率均是正面推力，不過3月新台幣貶勢加劇，央行為了維持為外匯市場秩序，進場拋匯阻貶，成為外匯存底的變動減項。

回顧新台幣匯率3月表現，由於川普對等關稅進逼，市場觀望氛圍漸濃，外資大量賣超台股並匯出，導致新台幣一路走弱，月初還在32.8元，下旬就摜破33元整數大關，全月貶值3.62角或1.09%，月線連二黑。

央行外匯局局長蔡烱民表示，去年10月市場預期川普當選美國總統機率上升，經貿政策不確定性提高，國際金融市場波動擴大，多數貨幣兌美元走弱，不過去年10月初至今，新台幣對美元匯率貶幅居中。

川普2日宣布對等關稅後，在全球掀起驚濤駭浪，金融市場慘遭血洗，雖然新台幣今天由貶翻升，外界憂心外資賣壓可能落後幾天反應，新台幣難逃重挫命運。

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蔡烱民則說，央行4大穩定匯率機制已上膛，準備非常充足的流動性，請民眾要有信心。

央行4大穩定機制，一是建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形；第二，如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節，維持新台幣匯率動態穩定；第三，備妥充沛的外幣流動性；第四，提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性。（編輯：楊凱翔）1140407