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放手台幣走升？央行：市場供需決定15年已升值近2成

2025/4/7 18:29
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國總統川普2日宣布對等關稅，並對台灣課徵32%稅率，學者建議，央行應放手讓新台幣升值，縮減貿易順差。中央銀行外匯局今天表示，央行不會引導新台幣匯率怎麼走，是由市場供需決定，而且過去15年來，新台幣已經升值19.4%。

川普對台灣課徵的稅率，遠超乎市場預期，學界紛紛提出建言，近日中研院經濟所研究員許文泰便於臉書發文指出，影響台灣貿易順差關鍵因素之一是央行，呼籲央行對新台幣匯率放手，才能真正縮小貿易順差。

央行今天舉行外匯存底記者會，媒體詢問，央行是否會在川普壓力之下，引導新台幣匯率走升。

外匯局長蔡烱民表示，新台幣匯率是讓市場機制反應，央行不會特意引導匯率怎麼走，僅在市場供需失衡、停滯、波動變大時，進場調節，但央行不會改變市場走勢。

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蔡烱民表示，2016年以來，台股累計上漲130.7%，在全球主要股市名列前茅，顯示台灣經濟基本面表現良好，同期間，國際清算銀行（BIS）編製的新台幣一籃子貨幣指數（NEER）上漲10.39%；若時間拉長至2010年以來，近15年的時間，新台幣一籃子貨幣指數也上漲19.4%，顯示新台幣匯率反映經濟基本面升值，「大家印象央行一直阻升，但從2010年、2016年至今來看，新台幣都是升值」。

媒體關注，央行是否已經與美國財政部就匯率報告展開溝通，蔡烱民表示，一直維持有在溝通，按照過去經驗，匯率報告應於4、5月出爐。（編輯：楊凱翔）1140407

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