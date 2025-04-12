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大阪世博「大屋根」打造世界最大木建築 蘊含福島震後復興希望

2025/4/12 09:05（4/12 10:01 更新）
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大阪世博會場的大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
大阪世博會場的大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
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（中央社記者戴雅真東京12日專電）2025年世界博覽會將於13日開展，金氏世界紀錄認證為世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相。一圈周長2公里的巨大圓環，氣勢磅礴，絕對會吸引所有訪客目光。大屋根使用的木材，蘊含福島縣林業在東日本大地震後的復興希望。

木造「大屋根」（大屋頂）是大阪關西世博會場最具代表性的建築，高12至20公尺、寬30公尺，於今年3月獲得金氏世界紀錄認證為全世界最大木造建築，象徵世博「多元而統一」的理念，下方是步道迴廊，頂上設有寬約8公尺的步道，可以一邊漫步，一邊眺望整座會場。

世博會場設計總監藤本壯介表示，「在當前世界局勢不安定的時期，能夠有160個國家齊聚一堂，是一件極為珍貴的事情。我們始終不忘要打造一個值得全世界齊聚的空間。各國展館都在這個大圓環中，象徵齊聚一堂，合而為一，並從這裡走向未來，傳達一個強而有力的訊息」。

藤本表示，「這是一個象徵大家團結一心的設計」，當然希望所有來場的人都能親身感受，但希望「沒來到現場的人也能夠體會」，「從直升機上俯瞰也能看到這個環形設計，不論是小朋友，還是爺爺奶奶，只要看到空拍照或影片，就會明白這個讓全世界團結、共創未來的訊息」。

基於永續發展的觀點，藤本認為，木造建築應該在全世界受到推廣，「日本擁有可稱為世界第一、近千年的木造建築傳統，這樣的技術應該好好發揮」。

能夠參與登上金氏世界紀錄大屋根的製作，也成為日本林業的驕傲。像是遭受311東日本大地震的福島縣雙葉郡浪江町，就把林業作為重振地方的希望。

浪江町原本是林業興盛的地區，全町約70%面積為森林，然而受到核電廠事故的輻射影響，樹木無法砍伐與運出，企業接連停業，當地林業產業受到嚴重打擊。

為了重振林業並創造就業，浪江町與郡山的集成材業者共同合資，於2018年成立了株式會社WOODCORE，2021年10月開始營運有兩個東京巨蛋面積的「福島高度集成材製造中心（FLAM）」，使用國產的木材，特別是福島縣產的原木，例如杉木、落葉松與檜木等，製造用於大型建築物的巨大集成材（將圓木鋸成板材後再構成的木質材料）。全面運作後，第一個承接項目就是大阪關西世博象徵建築「大屋根」。

為了重振林業並創造就業，福島縣雙葉郡浪江町成立有兩個東京巨蛋面積的「福島高度集成材製造中心」，使用國產的木材，特別是福島縣產的原木，例如杉木、落葉松與檜木等，製造用於大型建築物的巨大集成材。全面運作後，第一個承接項目就是大阪關西世博象徵建築「大屋根」，圖為工廠內世博海報。中央社記者戴雅真福島攝 114年4月12日
為了重振林業並創造就業，福島縣雙葉郡浪江町成立有兩個東京巨蛋面積的「福島高度集成材製造中心」，使用國產的木材，特別是福島縣產的原木，例如杉木、落葉松與檜木等，製造用於大型建築物的巨大集成材。全面運作後，第一個承接項目就是大阪關西世博象徵建築「大屋根」，圖為工廠內世博海報。中央社記者戴雅真福島攝 114年4月12日

大屋根共使用2萬7000立方公尺的木材，其中約6600立方公尺的集成材由WOODCORE製造供應。儘管福島產原木仍有輻射相關的風評被害（負面觀感），但廠方在製作時測量輻射劑量並進行嚴格管理，以確保產品的安全性。

公司取締役朝田英洋表示，「不論對WOODCORE、浪江町，還是整個福島縣來說，這都是非常令人高興且意義重大的事，希望能藉此讓更多人了解福島木材的優點與安全性」。

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大屋根的建設經費為344億日圓（約新台幣77億元），建造時採用建造神社的「貫工法」，為了強化抗震性、耐久性，使用了金屬螺絲。

在強調與自然共生的理念下，大屋根在世博結束後預計會解體，把木材回收再利用。（編輯：田瑞華）1140412

2025年世界博覽會將於13日開展，受到金氏世界紀錄認證為全世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相。大屋根建造時採用建造神社的「貫工法」，為了強化抗震性、耐久性，使用了金屬螺絲。中央社記者戴雅真大阪攝 114年4月12日
2025年世界博覽會將於13日開展，受到金氏世界紀錄認證為全世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相。大屋根建造時採用建造神社的「貫工法」，為了強化抗震性、耐久性，使用了金屬螺絲。中央社記者戴雅真大阪攝 114年4月12日
2025年世界博覽會將於13日開展，受到金氏世界紀錄認證為全世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相。大屋根使用的木材，蘊含福島縣林業在東日本大地震後的復興希望，株式會社WOODCORE取締役朝田英洋（右）表示，希望能藉此讓更多人了解福島木材的優點與安全性。左為代表取締役社長蔭山壽一。中央社記者戴雅真福島攝 114年4月12日
2025年世界博覽會將於13日開展，受到金氏世界紀錄認證為全世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相。大屋根使用的木材，蘊含福島縣林業在東日本大地震後的復興希望，株式會社WOODCORE取締役朝田英洋（右）表示，希望能藉此讓更多人了解福島木材的優點與安全性。左為代表取締役社長蔭山壽一。中央社記者戴雅真福島攝 114年4月12日
藤本壯介
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