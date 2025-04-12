大阪世博開幕式 日皇：盼孩子透過世博了解世界

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（中央社記者楊明珠、戴雅真大阪12日專電）2025年世界博覽會（大阪世博）下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式。日皇德仁回憶起自己10歲時參觀上次大阪世博的經驗，表示希望孩子們能透過這次世博，加深對世界各國、地區人民的理解。

這是自2005年「愛‧地球博」以來，世博時隔20年再次在日本舉行，距離大阪1970年主辦世博則是時隔55年。

日皇德仁與皇后雅子、世博名譽總裁秋篠宮及秋篠宮妃紀子、日本首相石破茂、大阪府知事吉村洋文，以及參加國代表等約1500人出席今天下午的開幕式。

外貿協會董事長黃志芳以玉山數位科技株式會社會長身分出席開幕式。他表示，對於能夠受邀出席開幕式，和所有參展單位及貴賓互動感到榮幸，也認為深具意義。他與TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立共同受邀坐在正前方區觀禮。

開幕式主題為「Re-Connect（重新連結）」由虛擬人偶imma擔任主持人，在巴黎奧運奪金的首位霹靂舞女王湯淺亞實帶來精彩表演，雙人組合可苦可樂（Kobukuro）演唱親自作詞作曲的世博主題曲「這顆星球的延續」，歌手絢香獨唱日本國歌，指揮家佐渡裕指揮管弦樂演出，以及歌舞伎演員尾上菊之助、中村隼人帶來表演，世博名譽總裁秋篠宮進行開幕啟動儀式。

石破致詞表示，經歷疫情的挑戰後，全世界目前正面臨各種「分裂」的危機。在這樣的時代背景下，世界各地的人齊聚一堂，共同面對「生命」這一主題，具有非常重大的意義。

他表示，接下來為期184天的盛會即將展開，期待在會期期間，各國與到場參觀者能夠加深交流，並促使世界重新緊密連結，也希望世界各地來賓能以大阪關西為起點，挖掘日本全新的魅力。大阪關西世博將提供一個讓世界人民進行對話與交流的舞台，並從這裡向世界傳達日本的新形象。

日皇德仁致詞表示，希望以大阪關西世博為契機，讓世界各地的人們不僅尊重自己，也能尊重周遭他人的生命，共同創造可持續的未來。

他也回憶起自己10歲時參觀上一次大阪世博的經驗，並說「希望孩子們能透過這次世博，加深對世界各國、地區人民的理解，接觸到次世代的技術，以及全球為了實現永續發展目標（SDGs）付出的努力，藉此思考未來社會的樣貌」。

世博將於13日正式開幕，會期到10月13日為止，共184天，預估將吸引2820萬人進場，經濟效果2兆9000億日圓（約新台幣6540億元）。

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世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）表示，明天開幕日預料將有超過14萬人入場，場內將會相當擁擠。

目前部分海外展館尚未完工，由參展國自行建造的A類型展館有47國（42棟），截至4月11日，有44國完工。剩下的3國當中，羅馬尼亞與西班牙的展館已經通過檢查，尼泊爾的展館仍在施工中。（編輯：高照芬）1140412

2025年世界博覽會12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，大阪府知事吉村洋文致詞。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日

2025年世界博覽會12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，主題為「Re-Connect（重新連結）」，雙人組合可苦可樂（Kobukuro）演唱親自作詞作曲的世博主題曲「這顆星球的延續」。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日

2025年世界博覽會12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，主題為「Re-Connect（重新連結）」，歌舞伎演員尾上菊之助、中村隼人等人帶來表演。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日