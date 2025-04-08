大阪世博門票交通全攻略 首採無現金交易、巨型鋼彈現身

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（中央社網站）大阪世界博覽會將於13日開幕，是日本睽違20年再度主辦，也首度採取無現金支付。2025大阪世博有什麼亮點、哪些場館必逛？門票怎麼買、如何搭車去會場？中央社整理攻略帶你逛世博。

什麼是世界博覽會？

世界博覽會目的是透過國際性展覽平台，在各種主題上廣泛交流，展示當代文化、科技和產業。第一屆世界博覽會於1851年在英國倫敦舉行，當時工業革命強國英國大秀工業生產力。世博隨後移師各國舉辦，每次都能為主辦國吸引關注及經濟效益，2000年起每5年舉辦一次。

日本過去曾辦2次世界博覽會（日本稱萬國覽博會），第一次是1970年大阪，也是首次在亞洲舉辦的世界博覽會。第二次是2005年的愛知世博會，強調人類與大自然的和諧關係。今年的大阪世博是日本時隔20年再次主辦世博。

本屆世博主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，呈現永續社會的願景，約160個國家地區參展，可望吸引約2800萬人次到場參與，帶來2兆日圓（約新台幣4500億元）的經濟效益。

大阪世博展期時間及地點

大阪世博將在4月13日開幕，舉行至10月13日，為期184天。

場地在大阪灣海濱的人工島「夢洲」，占地約155公頃。這裡原本是一處停放貨櫃的碼頭，一步步整地變身為世博場地，政府也新設大阪地下鐵「夢洲站」，是距離會場最近的車站，今年1月19日通車啟用。

大阪世博將在大阪灣海濱的人工島「夢洲」舉行。（圖取自大阪世博網頁expo2025.or.jp）

門票怎麼買？多少錢？

大阪世博推行無紙化，採用電子門票，需先在世博網站註冊帳號買票，預約想去的場館，屆時再持電子票券進場。

門票種類繁多，依年齡分為成人（18歲以上）、青少年票（12-17歲）及兒童（4-11歲），3歲以下兒童可免費入場。

門票分為一次入場及多次入場等方案，在4月13日開幕後購買一次性入場券，成人票價6000日圓（約新台幣1355元）、青少年票3500日圓（約新台幣790元）、兒童1500日圓（約新台幣338元）。

展期間可無限次數入場的「全期間通行證」成人票30000日圓（新台幣6777元）、青少年票17000日圓（約新台幣3840元）、兒童7000日圓（約新台幣1581元）。「夏季通行證」也是不限次數入場，使用時間為7月19日至8月31日，成人票售價12000日圓（約新台幣2713元）。

完整票券種類資訊點這裡

在4月13日開幕後購買一次性入場券，成人票價為6000日圓。（圖取自大阪世博網頁expo2025.or.jp）

展期間可無限次數入場的「全期間通行證」成人票3萬日圓。7月19日至8月31日無限次入場的成人票售價12000日圓。（圖取自大阪世博網頁expo2025.or.jp）

全球最大木建築「大屋根」

這次世博的標誌建築是圍繞世博會場的木造巨大圓環「大屋根」，由日本新生代建築師藤本壯介操刀，除了採用日本在建造神社所使用的「貫」工法（用木頭與木頭榫接），也融合現代技術使用金屬螺絲等方式，強化抗震性、耐久性，象徵世博會「多元而統一」的理念。

大屋根周長約2公里，高度12至20公尺，下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽防止中暑。總面積逾6萬平方公尺，今年3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。

大屋根融合傳統與現代建築工法，象徵世博會「多元而統一」的理念。（圖取自facebook.com/expo2025japan）

大屋根周長約2公里，獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。（共同社）

大屋根採用日本在建造神社所使用的建築工法。（共同社）

大屋根頂端設有360度的天空步道，可俯瞰整個會場。（共同社）

影片來源：中央社

影片來源：Expo2025 大阪・関西万博

17公尺鋼彈首度現身

巨型鋼彈將首次在關西地區亮相。17公尺高的鋼彈將現身GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION展館，使用之前在橫濱展出的鋼彈材料，重新打造出17公尺高的鋼彈立像，以單膝跪地、單手指天的姿勢亮相，夜晚搭配燈光秀更壯觀。

巨型鋼彈首次在關西地區亮相。（圖取自世博鋼彈館網頁bandainamco.co.jp）

17公尺高的鋼彈以單膝跪地的帥氣姿勢亮相。（圖取自大阪世博網頁expo2025.or.jp）

巨型鋼彈夜晚模擬圖。（圖取自大阪世博網頁expo2025.or.jp）

影片來源：中央社

必看展館

此次世博會有8個核心展館，以「生命的光輝計畫」（Brilliance of Life Project）為主題，分別由8位不同領域的大師擔任製作人，以「擁抱生命」、「生命的循環」、「生命的共鳴」等為題策展。

其中「生命的未來」展館由日本機器人教父石黑浩規劃，外觀以「水」和「海岸線」為象徵元素，外部被水覆蓋，四周是蕩漾的水面，雕刻出大地的動感。展館中不僅能看到各種機器人，也設有虛擬展館，讓民眾體驗未來50年的城市規劃及各種「未來產品」，擴大對未來的想像。

「生命的未來」展館外觀以水和海岸線為象徵元素。圖為3月展館施工情形。（共同社）

「生命的未來」館內展示多種機器人。（共同社）

機器人鬼才石黑浩負責「生命的未來」展示館，製作了仿造自己外型的機器人，還可以代替他回答問題。（中央社檔案照片）

Better Co-Being展館由慶應義塾大學教授宮田裕章擔任製作人，展館位於世博園區裡的森林，設計為無屋頂、無牆體，將建築邊界模糊化，讓展館與周遭環境融為一體。 同時，透過網格狀的天篷仰望天空，隨著日夜陰晴的轉換會有不同感受，也希望藉由「一起看天空」，體驗「美好共存」的核心理念。

Better Co-Being展館位於世博園區裡的森林，無屋頂牆體，與周遭環境融為一體。（共同社）

生物學家福岡伸一打造「生命動態平衡」展館以認識生命為主題，巨大的懸浮屋頂呈現不斷流動的生命狀態，並保持著動態平衡。展館內部設有32萬顆LED燈泡投影呈現細胞分裂與生物活動，希望讓參觀者思考生命的本質，進一步反思當今人類與環境、世界分裂等問題。

「生命動態平衡」展館內部設有32萬顆LED燈泡裝置，用光影呈現細胞分裂與生物活動。（共同社）

台灣TECH WORLD館

台灣這次以TECH WORLD館名義參展，主打生命、自然、未來等3大劇場，4月22日正式開幕。建築以台灣壯麗群山為靈感，採用可回收的環保綠建材，藉由金屬板切折出如群峰蜿蜒的山稜折線。主視覺邀請金馬獎團隊Bito（甲蟲創意）設計，動態設計涵蓋自然生態、水果農產、半導體、台北101與珍珠奶茶，台灣味滿滿。

不僅建築呼應綠色永續，展館人員的制服設計也主打MIT綠色材質，使用玉米纖維與嘉義牡蠣殼再生紗線，並以被魯凱族人稱為「撞到月亮的樹」台灣杉為靈感，傳遞台灣人堅韌的精神與生命力。

TECH WORLD館以台灣壯麗群山為靈感，用金屬板切折出如群峰蜿蜒的山稜折線。（圖取自facebook.com/expo2025techworld）

展館人員的制服以台灣杉為圖樣。（圖取自facebook.com/expo2025techworld）

怎麼去世博會場？

世博會場禁止一般轎車與機車進入，建議搭乘大眾運輸工具。

搭乘新幹線

・從JR新大阪站（A46）搭JR京都線前往大阪站(A47)，換乘大阪環狀線（內環）前往JR弁天町站（O15），再換乘Osaka Metro中央線至夢洲站（C09），可直接進入會場（東門）

・從Osaka Metro新大阪站（M13）搭御堂筋線前往本町站（M18），在本町站換乘Osaka Metro中央線至夢洲站（C09）

民眾可搭乘Osaka Metro中央線至夢洲站（C09），再步行到會場。（圖取自大阪世博網頁expo2025.or.jp）

從機場出發

・從JR關西機場站（S47）搭JR關西機場線・阪和線前往天王寺站（R20），換乘大阪環狀線（外環）前往JR弁天町站（O15），再換乘Osaka Metro中央線至夢洲站（C09）

・從南海關西機場站（NK32）坐南海機場線・南海本線前往難波站（NK01），轉乘Osaka Metro御堂筋線前往本町站（M18），再換乘Osaka Metro中央線至夢洲站（C09）

注意：世博禁止攜帶大型行李，旅客需事先將行李寄存在住宿飯店、車站、機場的儲物櫃等處再前往會場。

接駁巴士

可從櫻島站、新大阪站、大阪站、難波站等10站點搭乘接駁巴士直達世博會場。需先下載KANSAI MaaS提前預約。各站點時刻表點這裡

有10個站點可搭乘接駁巴士直達世博會場。（圖取自大阪世博網頁expo2025.or.jp）

全面電子化 無現金支付

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大阪世博首次實施無現金支付方式，不僅門票採電子化，會場內商店、餐廳及餐車皆不能使用現金，可用信用卡、電子貨幣、QR Code支付等方式付款，不僅降低竊盜風險，也不用找零可望縮短結帳時間。

若民眾無信用卡或電子支付，仍可在會場購買預付卡儲值進行消費。（編輯：曹亞沿）1140408