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大阪世博憑85年前門票也能參觀 1940年東京入場券獲承認

2025/5/8 17:31（5/8 18:36 更新）
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圖為1940年原定在東京舉辦的世博會「紀元2600年記念日本萬國博覽會」入場券。（圖取自facebook.com/expo2025japan）
圖為1940年原定在東京舉辦的世博會「紀元2600年記念日本萬國博覽會」入場券。（圖取自facebook.com/expo2025japan）
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（中央社東京8日綜合外電報導）2025年世界博覽會（大阪關西世博）的營運單位表示，1名男子使用原定1940年在東京舉辦的世界博覽會入場券，成功兌換到這屆世博會的門票。

大阪關西世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。

法新社報導，原定在東京舉辦的世博會「紀元2600年記念日本萬國博覽會」，門票於1938年開始發售，活動後來因第二次世界大戰而無限期延期。

大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）發布聲明表示，已決定允許持有1940年世博會門票的民眾入場。

萬博協會也在聲明中表示，他們5日把其中1張舊門票兌換成2張本屆世博會的一日券。

世博展館直擊

「每日新聞」等日媒報導，這名持有1940年世博會門票的民眾是25歲日本男子武繩史耶，現居東京的他最近前往位在大阪府的父母家。

武繩平時會蒐集與世博會有關的紀念品，他3月在網路上購買了1940年世博會的門票。

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而武繩成功兌換到本屆世博會門票後，面帶微笑地拿著這張時代久遠的門票照相留念，照片中可清楚看見門票上精緻的設計。

萬博協會5日表示，日本先前舉辦過的1970年大阪世博、2005年愛知世博也有類似政策，也就是發行「邀請票券」給持有1940年世博會票券的民眾。（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1140508

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