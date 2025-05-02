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世博英國館供下午茶竟用紙杯遭投訴 駐日大使館：已改善

2025/5/2 07:26（5/2 08:27 更新）
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圖為大阪世界博覽會英國館。（圖取自x.com/JuliaLongbottom）
圖為大阪世界博覽會英國館。（圖取自x.com/JuliaLongbottom）
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（中央社記者楊明珠東京2日專電）2025年大阪世界博覽會4月13日開幕至今吸引逾100萬人參觀，一位日本女士近日在網路上反映，在英國館喝的英式下午茶令她相當失望，紅茶竟是用紙杯裝，引起網友熱議。駐日英國大使館1日在社群平台X發出聲明表示，「部分服務已改善」。

有一位日本媽媽4月28日帶家人到大阪世博英國館享用英式下午茶，一份價格5000日圓（約新台幣1126元）。她將拍下的照片上傳網路表達她的失望，內容是用紅茶茶包加熱水放在紙杯內，果醬和奶油也是裝在小紙杯。

這段經歷引起許多日本網友討論，就連台灣網友也有人說「真的會很失望」。

日本媒體J-CAST報導，駐日英國大使館在社群平台X表示，「有關下午茶，我們收到很多意見，實在很感謝。接獲大家的意見，已改善部分服務內容。」大阪世博英國政府代表戴維森（Carolyn Davidson）也以影片對外說明。

戴維森在影片中用日語表示，「難以個別回應所有的意見」、「各位的意見將作為今後營運（英國館）的參考，我們非常重視。」

她還表示，「我還是覺得很多人快樂地享用了英式下午茶」、「獲得反映，得知未能滿足顧客的期待，已改善部分服務的內容。」

據了解，具體改善的內容是4月30日起紅茶已不再是用紙杯裝，而是改用陶瓷茶杯裝。

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戴維森進一步表示，「下午茶是象徵英國文化的重要傳統」、「希望透過英國館向大家介紹下午茶的傳統以及英式文化。」

對於戴維森在社群平台X的留言，網友紛紛留言回應。有網友讚說「迅速因應，讓人覺得很有好感」、「因應得真快，有誠意。」但還是有網友批說「為何會使用紙杯呢？」「難道一開始覺得用紙杯、擺設窮酸樣就可符合顧客的期待嗎？」「若已改善是好事，但對於先前的顧客應該致歉才是。」（編輯：陳慧萍）1140502

#英國
#世界博覽會
#大阪世博
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