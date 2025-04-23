世博協會：TECH WORLD館展示最新技術 未來科技需共創

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（中央社記者劉千綾大阪23日電）玉山數位科技株式會社策劃的TECH WORLD館在日本大阪世博展出，世博協會海外傳播部部長吉村佐知子表示，TECH WORLD館展示最新技術，未來科技需全世界共創才能達成，世博目標為吸引2820萬人次參觀，其中海外民眾目標設定為350萬人次，並針對台灣等訪日旅客前5大地區加強宣傳。

2025年大阪世界博覽會4月13日至10月13日於日本大阪的夢洲登場，目標為吸引2820萬人次參觀。吉村佐知子今天接受媒體訪問表示，今年有158個國家參加世博會，若計入企業等民間組織，共有約200個單位參展。

吉村佐知子昨天參觀TECH WORLD館，她分享，觀展過程很像一趟旅程，欣賞自然景觀到最新的技術展演，從中可以學習、認識很多，之後會想帶小朋友參觀TECH WORLD館，以了解自然、生命和未來科技等面向，需要全世界共創才能成就未來最新科技。

世博舉辦至今已超過100多年，吉村佐知子表示，今年大阪世博以生命為主題，不僅代表人與人的交流，透過技術交流也可促成商務合作，雖然有很多人對現代社會是否還需要世博提出質疑，但現在社會有戰爭、高齡化等問題，全世界的人可以因世博聚集在一起，共同探討問題解方。

此外，吉村佐知子認為，世博展示技術對下一代影響很大，現在社會的網路發達，可以快速透過網路掌握消息，因此希望藉由舉辦世博，吸引更多孩童走出門，接觸更多國家，並非只是待在家裡上網。

吉村佐知子表示，世博目標為吸引2820萬人次參觀，其中海外民眾目標設定為350萬人次。在世博宣傳期間，帶著吉祥物「脈脈」到海外30個國家宣傳，也針對韓國、中國、台灣、香港、美國等訪日旅客前5大地區加強宣傳，根據目前國際觀光客參觀統計，預期有望超越目標。

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吉村佐知子表示，上一屆主辦國杜拜雖因疫情延期，但還是辦得很好，下一屆世博主辦國為沙烏地阿拉伯，未來預估更多亞洲國家會爭取舉辦世博，目的為爭取更多商機；大阪世博經營情況也越來越熱絡，樂觀看待世博為大阪所帶動的經濟效益。

此外，來自日本石川縣的76歲山田外美代女士是一位參加過多屆世界博覽會、並創下天天報到紀錄的傳奇人物，外界稱為「世博奶奶」。她在4月20日參觀TECH WORLD館後，在訪客紀念簿留言「台灣TECH WORLD創造很棒的環境，很適合每個人都來造訪」，與大眾分享參訪心得。（編輯：林淑媛）1140423

來自日本石川縣的76歲山田外美代被稱為「世博奶奶」，她參觀TECH WORLD館後，在訪客紀念簿留言「台灣TECH WORLD創造很棒的環境，很適合每個人都來造訪」。中央社記者劉千綾攝 114年4月23日

世博協會海外傳播部部長吉村佐知子（左）表示，TECH WORLD館展示最新技術，觀展過程很像一趟旅程。中央社記者劉千綾攝 114年4月23日