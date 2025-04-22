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一片晶圓轉化成地球 TECH WORLD館大秀台灣科技實力

2025/4/22 13:33（4/22 14:12 更新）
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玉山數位科技株式會社策劃展出的TECH WORLD館22日正式開幕，吸引來自各地的遊客排隊參觀。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
玉山數位科技株式會社策劃展出的TECH WORLD館22日正式開幕，吸引來自各地的遊客排隊參觀。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
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（中央社記者劉千綾大阪22日電）台灣科技在日本大阪世博大秀實力，由玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館，透過最新科技展演玉山和嘉明湖等台灣風景，並以擬真技術再現雕刻國寶「甘露水」和「台展三少年」畫作，同時透過生成式AI動畫展示出，一片晶圓轉化成地球旋轉，傳達著TECH WORLD館用晶片連結世界、共創未來美好生活願景。

日本大阪時隔55年再次舉辦世界博覽會，展期自4月13日至10月13日於大阪夢洲登場。玉山數位科技株式會社策劃展出的Tech World館今天正式開幕，榮譽會長黃志芳上午帶領媒體開箱TECH WORLD館技術亮點。

黃志芳表示，TECH WORLD館主打生命、自然與未來3大展演劇場，每個環節配置導覽人員服務，帶領觀眾穿越AI藝廊、蘭花走廊和螢火蟲小徑等，希望在世博期間吸引百萬人次參觀。

黃志芳指出，踏入TECH WORLD館，首先迎接觀眾的是生命劇場，該劇場主要詮釋島嶼豐富生態系，由560支機械手臂結合多媒體平板與大型樹型平台共演，展演花卉或魚群跳躍等自然美景，以及互動式的蝴蝶飛舞體驗，被譽為「撞到月亮的樹」台灣杉等特有種，也在生命劇場展示，傳達物種跨越挑戰、共生共存等意象。

TECH WORLD館生命劇場由560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，展演花卉或魚群跳躍等自然美景。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
TECH WORLD館生命劇場由560支機械手臂、結合多媒體平板與大型樹型平台共演，展演花卉或魚群跳躍等自然美景。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日

自然劇場則是以最新的點雲技術呈現台灣特有的好山好水，透過具象和抽象抽換、光影變化等技術，以夢幻方式呈現玉山與嘉明湖景色，讓觀眾對台灣自然景觀有不同的感受，現場也飄有檜木香味，打造沉浸式體驗。

台灣素有蘭花王國的美譽，TECH WORLD館也設有蘭花小徑，展示蝴蝶與蘭花的虛實共演。黃志芳表示，台灣Micro LED技術領先，蘭花是重要的出口農產品，在全世界市占達1/3，透過奈米噴染技術，延長蘭花的欣賞價值。

AI藝廊則透過面板擬真畫作技術，呈現「台展三少年」畫家林玉山、陳進、郭雪湖的膠彩畫作品，同時結合郭雪湖知名畫作「南街殷賑」，將大稻埕街景融合台北101地景。此外，台灣藝術家黃土水雕刻作品「甘露水」也透過面板擬真技術再現。

AI藝廊呈現林玉山、陳進、郭雪湖「台展三少年」的膠彩畫作品，台灣藝術家黃土水雕刻作品「甘露水」也透過面板擬真技術再現。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
AI藝廊呈現林玉山、陳進、郭雪湖「台展三少年」的膠彩畫作品，台灣藝術家黃土水雕刻作品「甘露水」也透過面板擬真技術再現。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日

未來劇場則融合生成式AI動畫，透過女孩與機器人的對話，凸顯晶片在未來科技扮演的重要性，影片不僅強調半導體產業國際分工，也傳達TECH WORLD擁有全世界絕無僅有的產業聚落，並願意與國際夥伴合作，結尾畫面以一片晶圓轉化成一顆地球旋轉著，傳達TECH WORLD館連結世界，共創未來美好生活等願景。

為行銷台灣寶島觀光，參觀者進館時所發送配戴的智能手環，能夠計算出參觀者的專屬心動曲線，並提供客製化個人專屬旅程建議。黃志芳受訪時分享，首次參觀是在自然劇場的心跳最快，最後他被推薦花蓮、宜蘭和蘭嶼浮潛等行程。

TECH WORLD館科技展演方面，黃志芳表示，「晶片是我們最尖端、最領先的技術」，同時也結合工研院、上銀和華碩等技術。另外，很多人在生命劇場感動到流下眼淚，並在社群留下心得，顯見沉浸式的參展體驗效果佳。

黃志芳指出，在AI藝廊最想推薦給外國觀光客的作品是郭雪湖描繪大稻埕的「南街殷賑」，結合台北101指標性建築創作，呈現台灣時代演進和城市變化等風貌。

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TECH WORLD館長邱揮立補充說明，TECH WORLD館主打科技實力，藉此吸引遊客參觀，其中面板擬真技術高度還原膠彩、油畫筆觸等細節，讓觀眾進一步認識台灣藝術和文化。

邱揮立表示，目前單日累計入館人數最高為3300人次，預期暑假參觀人次將達高峰，計入禮品販售空間人數的話，單日約吸引4500至5000人次，雖然世博主辦單位預期以日本遊客居多，但TECH WORLD館也提供英文導覽服務，期盼吸引世界各地遊客參觀。（編輯：潘羿菁）1140422

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TECH WORLD館生命劇場呈現島嶼豐富的生態系，參觀者可以看見被譽為「撞到月亮的樹」的台灣杉等特有植物，傳達物種跨越挑戰、共生共存等意象。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
TECH WORLD館生命劇場呈現島嶼豐富的生態系，參觀者可以看見被譽為「撞到月亮的樹」的台灣杉等特有植物，傳達物種跨越挑戰、共生共存等意象。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
TECH WORLD館蘭花小徑展示蝴蝶與蘭花的虛實共演，透過奈米噴染技術，打造TECH WORLD專屬的蘭花。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
TECH WORLD館蘭花小徑展示蝴蝶與蘭花的虛實共演，透過奈米噴染技術，打造TECH WORLD專屬的蘭花。中央社記者劉千綾攝 114年4月22日
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