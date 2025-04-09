大阪世博將開幕 TECH WORLD館秀台灣人文特色

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（中央社記者楊明珠大阪9日專電）2025世界博覽會（大阪關西世博）13日將在日本大阪的夢洲登場。主辦單位今天舉辦媒體日，台灣TECH WORLD館AI技術吸睛，以3大劇場展現人文薈萃的台灣，其中560株顯示機械花株是全球首創互動技術。

大阪關西世博主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，呈現永續社會的願景，158個國家與地區參展，連同企業及國際組織，合計180個單位參展。今天媒體日，公開包括台灣、美國、德國等73座展館的展示內容。有部分展館尚未完工。

台灣推出「TECH WORLD（科技世界）」館，這被通稱為台灣館，以台灣的山脈為概念設計的白色建築，意味台灣好山好風光。見到媒體前來，TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立努力解說並受訪。

TECH WORLD館編列20億元預算打造，因台灣不是國際博覽局（BIE）成員，這次以「玉山數位科技株式會社」的企業館身分參展。不過，TECH WORLD館的英文字母縮寫TW館，讓部分日媒會心一笑認為台灣找到了巧門宣傳，TW是台灣的英文縮寫。

TECH WORLD館設有生命、自然、未來等主題的3大劇場，透過軟硬體實力打造跨媒體沉浸式體驗。參觀者在一樓進入一看是生命劇場，映入眼簾的花株互動整合系統，由巨型圓柱投影和560株互動裝置共演，呈現島嶼多元生態樣貌。

花株互動技術亮點是由工研院研發、全球首創的趨人擺動專利，與動力機械領域新創公司穀米機工，合作設計製作560株顯示機械花株，搭配串接華碩560台Chromebook，以單個或多個顯示器同步顯示畫面，形成「花海」。

花海律動所需的機械手臂由台灣機械製造商上銀科技設計生產，呈現展演所需的高定位精度瞬間轉動及瞬間定位停止技術。

自然劇場由360度環形螢幕搭建，使用11台高畫質4K雷射投影機及弧形牆面投影，透過無縫與高對比的視覺效果，搭配屬於台灣的氣味，打造六感體驗的臨場感。

館內設有AI藝廊，參觀者可體驗AI互動。AI藝廊使用友達FindARTs擬真藝屏，整合獨步全球的A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光、極度擬真還原圖像色彩整合和高強度圖像加密等3大技術，打造如美術館的藝術空間。

未來劇場則主打互動及立體影像技術，使用宏齊科技13公尺、寬2.4公尺的超長型Mini LED螢幕，搭配動態互動感測及立體影像技術，帶領參觀者走入未來美好生活。

邱揮立被中央社記者問及台灣的館名TECH WORLD是否有特別含意時表示，「TECH WORLD一詞和玉山數位科技株式會的社名沒很大的連結。館名和我們想策展的內容有很大的關係，玉山科技株式會社是我們在日本設立的公司的名稱而已」。

TECH WORLD館的建築如高聳群山，象徵台灣多元豐富的人文和自然生態；山與山之間峰峰相連，也代表著台灣與世界各地的合作關係。

邱揮立表示，這些設計基本上由外貿協會整合策展理念，整個策展團隊、營運團隊是以貿協為核心。館內的內容則是由台灣設計研究院協助完成。

他說：「我想最重要的是整個團隊當中，大家如何協調在我們的策展理念之下，來共同完成它。這次我們耗時3年，工作同仁大概有上百位，這是非常不簡單的工程，對台灣來講，是一件非常不容易的事。」

邱揮立進一步表示，「我們的策展理念就是連結世界、共創未來美好生活。希望透過館內的生命、自然及未來這3座劇場分別闡述人與人共好、人與自然共好、社會與社會共好。因為我們相信只有世界共好，人類的未來才能夠生活得更好」。

他分享對生命劇場的看法指出，「台灣是單位面積裡面，物種最多元的地方之一。在生命劇場裡所展演的，有很多櫻花鉤吻鮭、鳳蝶等，都是台灣特殊的物種。台灣杉屬於冰河孑遺植物，冰河的物種之一，所以我們在生命劇場裡可看到『撞到月亮的樹』（魯凱族將台灣杉稱為撞到月亮的樹）」。

他指出，台灣杉最高的樹種大概是84公尺，全世界最高的樹大概是115公尺。從這點可看出台灣的生態環境可以包容的物種和條件是非常寬的。

TECH WORLD館的導覽員制服身穿以台灣杉為設計靈感的服飾，傳遞台灣人堅韌的精神與生命力。一位貿協職員對中央社說：「台灣杉的學名是Taiwania cryptomerioides，有台灣的英文字眼。」

大阪世博會場還有很多亮點，尤其是最具象徵性的建築「大屋根環形迴廊」（大圓屋頂迴廊），已獲得金氏世界紀錄認證，是世界最大的木造建築。

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這是由日本建築大師藤本壯介打造的，是一座直徑達615公尺、總周長約兩公里、總面積達6萬平方公尺的木造廊道，大圓圈的意象代表著世博本屆理念「多元且合而為一」，成為串連、貫穿會場的主要休憩空間與通道。

大阪世博預計4月12日與行開幕典禮，展期從4月13日至10月13日止，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓（約新台幣6945億元）。（編輯：高照芬）1140409

大阪關西世博13日開幕，台灣推出TECH WORLD館，以台灣的山脈為概念設計的白色建築，意味台灣好山、好風光。TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立9日向來訪的媒體解說。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月9日

大阪世博會場的「大屋根環形迴廊」（大圓屋頂迴廊），已獲得金氏世界紀錄認證，是世界最大的木造建築。此由日本建築大師藤本壯介打造，大圓圈的意象代表著世博本屆理念「多元且合而為一」。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月9日

大阪世博預計4月12日舉行開幕典禮，展期從4月13日至10月13日止，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓（約新台幣6945億元）。圖為大阪世博吉祥物「脈脈」。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月9日