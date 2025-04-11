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中國籍人士世博會場施放無人機 日警調查中

2025/4/11 21:47（4/11 22:12 更新）
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大阪世博將登場，警員11日在大阪市此花區的人工島夢洲巡邏。（共同社）
大阪世博將登場，警員11日在大阪市此花區的人工島夢洲巡邏。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京11日專電）2025年世界博覽會（大阪世博）將在日本大阪市此花區的人工島夢洲登場，12日下午舉行開幕儀式，13日正式開幕。會場原則上禁止施放無人機，但今天傍晚有警員發現天空有無人機飛行。

日本產經新聞報導，大阪府警方指出，今天傍晚，大阪世博會場的警員發現有小型無人機在飛行，地點靠近「中國館」。警方調查後，得知操縱無人機的是參與世博有關的中國籍人士。

為防發生恐怖攻擊等的事態，大阪府的條例規定，1月19日至10月13日為止，世博會場與其周邊約1公里範圍原則上禁止無人機飛行，如果要施放無人機的話，須先向日本國際博覽會協會等申請，獲准後才可施放。

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違反此條例的話，將被處1年以下的拘禁或50萬日圓（約新台幣12萬元）以下的罰金。

大阪世博明天將舉行開幕式，日皇德仁與皇后雅子，以及秋篠宮伉儷等將出席。日皇一行今天下午到大阪世博會場視察本屆世博最具象徵性的建築「大屋根環形迴廊」（大圓屋頂迴廊）、日本館等展館。（編輯：陳承功）1140411

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