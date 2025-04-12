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大阪世博將開幕 大圓屋頂及迷你iPS心臟受注目

2025/4/12 08:57（4/12 09:20 更新）
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2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展。本屆主題與「生命」有關，最具象徵性的建築「大圓屋頂迴廊」由日本新生代建築師藤本壯介操刀，象徵生命多樣性的連結。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展。本屆主題與「生命」有關，最具象徵性的建築「大圓屋頂迴廊」由日本新生代建築師藤本壯介操刀，象徵生命多樣性的連結。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
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（中央社記者楊明珠、戴雅真大阪12日專電）2025年世界博覽會（大阪世博）今天舉行開幕儀式，明天開展。本屆主題與「生命」有關，最具象徵性的建築「大圓屋頂迴廊」及企業館展示的跳動的iPS迷你心臟都讓人思考生命的連結。

大阪世博是日本睽違20年再度主辦世博，本屆主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，呈現永續社會的願景，包括台灣、日本、中國、美國、德國、捷克等約160個國家及地區參展。

會場最具象徵性的木造建築「大圓屋頂迴廊」（又稱大屋頂環）由日本新生代建築師藤本壯介操刀，讓人聯想起京都清水寺的「清水舞台」建築。

大圓屋頂迴廊除了採用日本在建造神社所使用的「貫」工法（用木頭與木頭榫接），也融合現代技術使用金屬螺絲等方式，強化抗震性、耐久性，象徵世博會「多元而統一」的理念。

藤本在接受中央社採訪時表示，「這次世博主題是『生命』，生命是多樣的，非孤立的，生命一定是連結的、與其他的生命同在，生命才得以存活。這個大圓屋頂迴廊就象徵生命多樣性的連結」。

藤本說：「有很多的生命連結，地球、生態系、社會才得以誕生，這是大圓屋頂寓意的訊息。」他表示，踏上大圓屋頂迴廊可看到穹蒼廣闊，在此與很多人一同仰望天空，可思考生命的連結及創造未來。」

大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。

大阪世博會場的大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
大阪世博會場的大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，3月4日獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日

另一座讓人思考「生命」主題的展館就是人力資源服務公司保聖那集團的展館PASONA NATUREVERSE。展館主要以菊石的螺旋為靈感，設計成由菊石、海螺與DNA 等自然螺旋構成的大型展示空間。

此展館主題是「感謝生命」，內有影片介紹，由漫畫家手塚治蟲筆下的原子小金剛及怪醫黑傑克當嚮導，探索生命與醫療的過去與未來。

參觀者看到由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造的迷你心臟跳動的模樣感受心動。這是活用iPS細胞和已實用化的iPS心肌細胞層片技術，透過活細胞，使用生物材料、生物工程學，製作立體的心臟。

藉由迷你iPS心臟在培養液中實際跳動的展示，向全球傳達創造醫療的未來及生命未來新科技的可能性。

展館執行製作人、大阪大學特任教授澤芳樹表示，「希望藉由大家的參觀，傳達科學的力量，了解到未來是會改變的」。

大阪世博企業展館當中，保聖那集團的展館PASONA NATUREVERSE以「感謝生命」為主題展示，有影片介紹，由漫畫家手塚治蟲筆下的原子小金剛及怪醫黑傑克當嚮導，探索生命與醫療。圖為紅色液體中有由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造的迷你心臟在跳動。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
大阪世博企業展館當中，保聖那集團的展館PASONA NATUREVERSE以「感謝生命」為主題展示，有影片介紹，由漫畫家手塚治蟲筆下的原子小金剛及怪醫黑傑克當嚮導，探索生命與醫療。圖為紅色液體中有由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造的迷你心臟在跳動。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日

與澤芳樹有關的CUORiPS公司日前宣布已向政府申請製造販售iPS心肌細胞層片，若獲准將成全球首例，對罹患嚴重心臟病的患者將是一大福音。

世博門票預售票目標1400萬張票，但只售出半數多（截至4月10日預售票售出約870萬張）。對此，主辦大阪世博的2025年日本國際博覽會協會（世博協會）副事務總長高科淳表示，「大阪世博具魅力的內容很豐富，會好好傳達，讓大家知曉」。他歡迎台灣人多多捧場。

世博協會海外傳播部部長吉村佐知子對中央社表示，去年12月帶著大阪世博吉祥物「脈脈」到台灣參加iPASS一卡通與大阪世博合作的宣傳會，看到很多台灣民眾對大阪世博興趣濃厚，讓她心存感激。

她表示，大阪世博有將近160國齊聚介紹最新的技術，提供各種體驗，可接觸日本、亞洲甚至是世界上許多國家，意義頗大。

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吉村笑說：「大阪世博目標吸引350萬海外人士進場，台灣去年訪日的人數約600萬人次，如果其中的半數能來觀賞大阪世博，那就可達標了。」

大阪世博展期從4月13日至10月13日止，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓。（編輯：周永捷）1140412

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大阪世博展館當中，人力資源服務公司保聖那集團的展館PASONA NATUREVERSE主要以菊石的螺旋為靈感，設計成由菊石、海螺與DNA等自然螺旋構成的大型展示空間。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
大阪世博展館當中，人力資源服務公司保聖那集團的展館PASONA NATUREVERSE主要以菊石的螺旋為靈感，設計成由菊石、海螺與DNA等自然螺旋構成的大型展示空間。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
大阪世博12日舉行開幕式，13日開展。GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION展館以巨型「鋼彈」的宇宙世界觀為靈感，邀觀眾思考人類未來的生活樣貌。中央社記者楊明珠大阪攝 114年4月12日
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