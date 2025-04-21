Tech World館4/22開幕 大阪觀光局驚嘆半導體技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾大阪21日電）玉山數位科技株式會社策劃展出的Tech World館明天正式開幕，大阪市觀光局官員今天秀出珍奶造型的紀念小物表示，台灣半導體等技術令人驚豔、驚呼「非常精彩」，配戴智能手錶所產生的客製化專屬旅程建議也很棒，未來規劃前往台灣旅行可以參考。

日本大阪時隔55年舉辦世博，大阪市觀光局指出，在世博加持下，預估可帶動2兆9000億日圓經濟效應，同時推升造訪大阪外國觀光客人數達1700萬人次。

世界博覽會4月13日至10月13日於日本大阪的夢洲登場，玉山數位科技株式會社策劃展出的Tech World館明天正式開幕，主打生命、自然、未來等3大劇場，透過軟硬體實力打造跨媒體沉浸式體驗。

大阪市觀光局萬博促進部長井村悟朗今天受訪表示，已參觀過Tech World館2次，對裡面展示的半導體技術印象深刻，因為這些技術在日本很難看到，讓他驚呼「非常精彩」，看到圖形變化等技術也覺得很不可思議，對台灣的技術感到驚豔。

為行銷台灣寶島觀光，參觀者進入Tech World館時所發送配戴的智能手環，能夠計算出每個參觀者的專屬心動曲線，並搭配AI即時運算生成影片，提供客製化個人專屬旅程建議

他也分享，配戴智能手錶參觀，走到未來劇場時心跳最快，最後被推薦參觀台中草悟道、科學博物館、台北賓館等景點，因此未來去台灣旅行就知道可以規劃哪些景點，「這個技術很棒」。

井村悟朗強調，這幾天參觀20幾個館，還是認為Tech World館是最棒的。他也現場秀出，參觀Tech World館所獲得的珍珠奶茶造型旅行卡夾，上面不僅有Tech World館、晶片和蝴蝶等設計，還有台北101等指標建築物圖案。

日本大阪1970年曾舉辦首屆位於亞洲的世界博覽會，時隔55年，日本大阪再度舉辦世界博覽會，展館座落在人工島夢洲，為第一次於海上舉辦的世博，大阪關西機場和大阪車站等地可見世博宣傳標語，道路上掛滿整排世博旗幟飄揚，藥局也可販售世博主題的商品，世博元素無所不在。

大阪市觀光局統括官田中嘉一接受媒體訪問表示，世博1970年舉辦世博是他出生的那年，當時世博展示的行動電話很巨大，反觀現在智慧型手機非常小又輕便，當時也第一次發表如機場的手扶電梯等電動步道技術。

談及2025年大阪世博，田中嘉一表示，今年世博是以解決全世界人類問題為目標，包括思考全世界人類面對的問題是什麼，不管哪一國都會面臨貧窮、戰爭、環境和霸凌等問題，今年最大的特色是世界各國及組織都想解決SDGs永續發展目標等問題，希望集結人類的智慧，共同提出解方。

今年世博的標誌建築是圍繞世博會場的木造巨大圓環「大屋根」，田中嘉一表示，「大屋根」將每個國家的展館圍起來，把全世界環繞在一起的意向象徵團結。每個國家的展館各具特色，儘管展館形狀不相同，但大家同時可以團結在一起，面對問題。

田中嘉一表示，大阪世博目標為吸引2800萬人次參觀，其中350萬為國際觀光客，預估帶動單年度2兆9000億日圓經濟效應；去年造訪大阪的外國人數超過1639萬人，預期今年在世博盛會加持下，外國觀光客人數可望達1700萬人次。

記者今天走訪大阪關西機場時，巧遇志工團在機場舉辦快閃宣傳活動，提供吉祥物「脈脈」和世博打卡板供遊客拍照。其中一名志工分享，他們在世博舉辦期間自發性舉辦快閃活動，預計共舉辦5次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於大阪世博宣傳活動，田中嘉一表示，會繼續加強宣傳，如果台灣有想合作的活動，也會努力配合；在大阪市內也舉辦多場快閃活動，非常活躍的在各景點和餐廳舉辦志工活動，炒熱世博氣氛。

此外，田中嘉一表示，台灣官方和民間非常積極參與世博，感謝台灣使用「脈脈」製造相關周邊小卡片在台灣宣傳，台灣人可透過「脈脈」增加對世博的親切感，也對大阪更有興趣。（編輯：楊蘭軒）1140421

玉山數位科技株式會社策劃展出的Tech World館22日正式開幕，主辦單位在關西機場刊登廣告宣傳。中央社記者劉千綾攝 114年4月21日

世界博覽會4月13日至10月13日於日本大阪的夢洲登場，志工團在關西機場舉辦快閃宣傳活動，提供吉祥物「脈脈」和世博打卡板供遊客拍照。中央社記者劉千綾攝 114年4月21日