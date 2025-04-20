加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫後旅遊新藍海 大型活動觀光經濟正夯
首頁 / 生活
首頁 / 生活

活動觀光經濟1 / 疫後旅遊新藍海 大型活動觀光經濟正夯

2025/4/20 10:44（4/20 11:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大型活動會刺激旅客的消費意願，是很重要的旅遊新藍海。圖為114年的棒球經典賽資格賽滿場人潮。中央社記者余曉涵攝 114年4月20日
大型活動會刺激旅客的消費意願，是很重要的旅遊新藍海。圖為114年的棒球經典賽資格賽滿場人潮。中央社記者余曉涵攝 114年4月20日

想要好好看一場表演、看一場球賽…，目前巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，許多人為了追星、精彩比賽、媽祖遶境、同志遊行、大型會展等等，會安排旅遊計畫或專程出國。在國際旅遊趨勢報告中，大型活動吸引旅客的效應，比疫情前更強大，人潮帶來龐大商機，也是促進觀光的新藍海。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）有調查顯示，台灣在疫前大型活動經濟效益每場新台幣11億元，疫後更勝以往，巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，現在日本大阪世博盛大登場，對台灣旅客也深具吸引力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情告一段落，各國旅遊趨勢改變，尤其大型活動帶動旅遊消費，顯著成長。世新大學觀光系副教授陳家瑜認為，這有點像是疫情解封後的「報復性心理」。

陳家瑜說，疫情讓民眾關了2、3年，民眾更加懷念活動聚集的感受，例如好好看一場演唱會、看一場球賽等，因此國際旅遊趨勢報告中顯示，大型活動吸引旅客的效應，比疫情前更強大，人潮就帶來龐大商機。

在疫情之前，台灣服務業產業聯盟針對2016年舉辦的57項大型活動進行問卷調查，結果發現57項活動的總效益總計為新台幣632.18億元，平均一個活動可創造11億元的經濟效益，顯示活動所創造的經濟效益相當可觀。

追星族王小姐過去每年平均出國1、2次，但在疫情後，為了追星每年出國的頻率已經提高到5次以上，甚至常常快閃泰國、美國等地。

她坦言，過去不曾想過為了追星到國外去看演唱會或參加活動，但因為疫情導致無法出國，讓她錯失很多看到偶像的機會，加上看到同樣是追星族的朋友，因偶像在疫情期間宣佈停止活動留下遺憾，因此讓她疫情後只要經濟跟時間上允許，收拾行李就出發。

雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑說，活動觀光經濟將是當前很重要的旅遊趨勢，尤其在推廣國際旅客來台上也相當有幫助。

單葑以2025大阪關西世界博覽會為例，帶動不只是京阪神一帶的觀光旅客人次，旅客因延長停留時間，遊覽周邊景點，其他日本城市的旅遊預期會成長。

樂天旅遊表示，以2025大阪世博來看，確實在大阪的訂房需求顯著增長，國際性的大型活動不僅能夠提升舉辦城市的國際形象，還能有效吸引全球遊客前來觀光，帶動經濟發展。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，有的統計顯示大型活動吸引的旅客消費力是一般旅客的2.5倍，旅客通常會很早地訂購機票與住房，刺激觀光需求。

再以明年的WBC世界棒球經典賽為例，已經有不少台灣球迷預定日本東京機票、住宿要為台灣隊加油。球迷黃先生說，雖然分組賽事尚未確定，但擔心正式宣布後機票跟住宿價格都會上揚，因此提早預訂，如果屆時台灣隊不是在東京比賽，也會當作一般旅遊，到日本去玩。

日本是台灣民眾最常前往的海外旅遊目的地，可樂旅遊指出，今年第一季也看到以2025大阪世博、F1日本站賽車觀賽或體驗等大型活動為號召的主題性旅遊，因為充滿新鮮感，訂單較去年同期成長3成。

可樂旅遊說，回顧2005年日本愛知世界博覽會，當時官方統計共吸引逾2000萬人次造訪，觀光財達4500億日圓以上，為名古屋當地旅宿、餐飲、零售等帶來可觀的商機，若連愛知縣及鄰近的岐阜縣、三重縣一起計算，整體經濟效益上看1兆2800億日圓。

在旅遊電商Klook的服務調查中，亞太區旅客有45%表示會為了熱門演唱會、音樂節出遊，或是把電影、當地文化慶典、美食享受排入旅遊行程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以去年的美國知名歌手泰勒絲的演唱會為例，Klook表示，當地住宿觀光花費是票價的4到5倍，演唱會前3個月，新加坡的旅遊訂單每個月訂單數量更有20%到50%漲幅。

另外，全球市調機構Future Market Insights調查，2032年全球音樂觀光市值更將達到113億美元（約新台幣3440億元），相較2022年55億美元成長超過2倍。（編輯：陳清芳）1140420

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#日本
#台灣隊
#世界棒球經典賽
#世新大學
#泰勒絲
#雄獅旅遊
#可樂旅遊
#單葑
#世界博覽會
#大阪世博
大阪世博
世博PASONA館 從跳動的iPS迷你心臟看見未來醫療世博美國館走侘寂風 展出月亮石象徵美日友誼
陳家瑜
大型活動行銷觀光 業界反映智慧支付不足
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
活動觀光經濟2 / 媽祖遶境也吸引外國人 特色活動助攻觀光行銷
66
更多編輯台推薦新聞：