活動觀光經濟1 / 疫後旅遊新藍海 大型活動觀光經濟正夯

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想要好好看一場表演、看一場球賽…，目前巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，許多人為了追星、精彩比賽、媽祖遶境、同志遊行、大型會展等等，會安排旅遊計畫或專程出國。在國際旅遊趨勢報告中，大型活動吸引旅客的效應，比疫情前更強大，人潮帶來龐大商機，也是促進觀光的新藍海。

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（中央社記者余曉涵台北20日電）有調查顯示，台灣在疫前大型活動經濟效益每場新台幣11億元，疫後更勝以往，巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，現在日本大阪世博盛大登場，對台灣旅客也深具吸引力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情告一段落，各國旅遊趨勢改變，尤其大型活動帶動旅遊消費，顯著成長。世新大學觀光系副教授陳家瑜認為，這有點像是疫情解封後的「報復性心理」。

陳家瑜說，疫情讓民眾關了2、3年，民眾更加懷念活動聚集的感受，例如好好看一場演唱會、看一場球賽等，因此國際旅遊趨勢報告中顯示，大型活動吸引旅客的效應，比疫情前更強大，人潮就帶來龐大商機。

在疫情之前，台灣服務業產業聯盟針對2016年舉辦的57項大型活動進行問卷調查，結果發現57項活動的總效益總計為新台幣632.18億元，平均一個活動可創造11億元的經濟效益，顯示活動所創造的經濟效益相當可觀。

追星族王小姐過去每年平均出國1、2次，但在疫情後，為了追星每年出國的頻率已經提高到5次以上，甚至常常快閃泰國、美國等地。

她坦言，過去不曾想過為了追星到國外去看演唱會或參加活動，但因為疫情導致無法出國，讓她錯失很多看到偶像的機會，加上看到同樣是追星族的朋友，因偶像在疫情期間宣佈停止活動留下遺憾，因此讓她疫情後只要經濟跟時間上允許，收拾行李就出發。

雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑說，活動觀光經濟將是當前很重要的旅遊趨勢，尤其在推廣國際旅客來台上也相當有幫助。

單葑以2025大阪關西世界博覽會為例，帶動不只是京阪神一帶的觀光旅客人次，旅客因延長停留時間，遊覽周邊景點，其他日本城市的旅遊預期會成長。

樂天旅遊表示，以2025大阪世博來看，確實在大阪的訂房需求顯著增長，國際性的大型活動不僅能夠提升舉辦城市的國際形象，還能有效吸引全球遊客前來觀光，帶動經濟發展。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，有的統計顯示大型活動吸引的旅客消費力是一般旅客的2.5倍，旅客通常會很早地訂購機票與住房，刺激觀光需求。

再以明年的WBC世界棒球經典賽為例，已經有不少台灣球迷預定日本東京機票、住宿要為台灣隊加油。球迷黃先生說，雖然分組賽事尚未確定，但擔心正式宣布後機票跟住宿價格都會上揚，因此提早預訂，如果屆時台灣隊不是在東京比賽，也會當作一般旅遊，到日本去玩。

日本是台灣民眾最常前往的海外旅遊目的地，可樂旅遊指出，今年第一季也看到以2025大阪世博、F1日本站賽車觀賽或體驗等大型活動為號召的主題性旅遊，因為充滿新鮮感，訂單較去年同期成長3成。

可樂旅遊說，回顧2005年日本愛知世界博覽會，當時官方統計共吸引逾2000萬人次造訪，觀光財達4500億日圓以上，為名古屋當地旅宿、餐飲、零售等帶來可觀的商機，若連愛知縣及鄰近的岐阜縣、三重縣一起計算，整體經濟效益上看1兆2800億日圓。

在旅遊電商Klook的服務調查中，亞太區旅客有45%表示會為了熱門演唱會、音樂節出遊，或是把電影、當地文化慶典、美食享受排入旅遊行程。

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以去年的美國知名歌手泰勒絲的演唱會為例，Klook表示，當地住宿觀光花費是票價的4到5倍，演唱會前3個月，新加坡的旅遊訂單每個月訂單數量更有20%到50%漲幅。

另外，全球市調機構Future Market Insights調查，2032年全球音樂觀光市值更將達到113億美元（約新台幣3440億元），相較2022年55億美元成長超過2倍。（編輯：陳清芳）1140420