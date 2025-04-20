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疫後旅遊新藍海 大型活動觀光經濟正夯
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活動觀光經濟5 / 大型活動行銷觀光 業界反映智慧支付不足

2025/4/20 10:47（4/20 11:43 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

想要好好看一場表演、看一場球賽…，目前巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，許多人為了追星、精彩比賽、媽祖遶境、同志遊行、大型會展等等，會安排旅遊計畫或專程出國。在國際旅遊趨勢報告中，大型活動吸引旅客的效應，比疫情前更強大，人潮帶來龐大商機，也是促進觀光的新藍海。

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（中央社記者余曉涵台北20日電）演唱會、運動競賽、會議展覽是當前熱門旅遊主題，台灣擁有台北大巨蛋、南港展覽館、高雄世運主場館等硬體設備，但在業界眼中，行動支付服務及國際觀光行銷還有努力空間。

世新大學觀光系副教授陳家瑜說，台灣有場地也有能力辦3萬到4萬人規模的活動，這對邀請國際型賽事、演唱會、大型會展來台有加分作用，因北交通動線、疏散配套要動起來，周邊住宿量能也要盤點。

旅遊業者Klook觀察到，台灣在觀光硬體建設，從業界的角度來看已經很棒，只是海外行銷宣傳有加強空間，重點是要讓更多人知道、看到活動是在台灣舉辦。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，國際級的活動能夠在台灣舉辦的話，只要辦得好，活動就會一直來台舉辦、帶動更多國際旅客。陳家瑜則點出，台灣燈會是台灣主力推銷的大型活動之一，只是一直換地點舉辦，導致在國際行銷上會有點吃力。

對於加強行銷台灣觀光，台灣觀光協會秘書長鐘逸寧認為重點在於人才，交通部觀光署計畫設立觀光研訓院，可以在研究、人員訓練、人才培育等方面，讓業者跟學界、官方能緊密聯繫及建立共同目標。

鐘逸寧指出，近年台灣舉辦國際性活動與會議，還有影視節目來台拍攝，例如舉辦世界賞鳥博覽會、電影「台北追緝令」全片在台灣取景、韓團NewJeans來台拍攝MV、棒球世界經典賽資格賽與12強棒球賽在台舉辦等，類似這些活動，觀光署和台灣觀光協會持續努力爭取。

觀光署長周永暉說，觀光署針對大型活動都有參與協助攬客，對於國際運動賽事不僅提供補助，還提供遊程規劃、旅行社的對接等，觀光署旗下的13個國家風景區管理處也積極推動國外旅客組團來台參與活動，業者也可以配合祭出優惠，吸引更多顧客。

不過，在智慧型手機人手一支、支付工具多元化的時代，台灣入境旅遊協會理事長張詩怡告訴中央社記者，接到不少外國旅客反映，台灣支付方式不足，應列為首要改進項目，這會讓旅客不想花錢，間接影響觀光產值。

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使用信用卡感應、手機「嗶」一下付車資買票、購物消費換點數等，在都會區還算方便，張詩怡說，當旅客離開都市，到了知名的觀光景點，例如北海岸九份、花蓮東大門等，可以接受刷卡的店家非常少，更何況是行動支付。

許多縣市正在推動智慧城市，導入信用卡、行動支付、電子票證等，多元支付讓民眾可透過手機App、電子錢包輕鬆繳費。周永暉說，商家也有留意到這個狀況，相信越來越多店家會支援多元的付費方式。（編輯：陳清芳）1140420

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大型活動觀光是當前旅遊趨勢，台灣目前具有大型場館等優秀的場地硬體條件。圖為114年台灣燈會在桃園展出的卡比獸。中央社記者余曉涵攝 114年4月20日
大型活動觀光是當前旅遊趨勢，台灣目前具有大型場館等優秀的場地硬體條件。圖為114年台灣燈會在桃園展出的卡比獸。中央社記者余曉涵攝 114年4月20日
陳家瑜
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