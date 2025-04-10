LINE Pay 3月營收創同期新高 續拓海內外業務規模

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（中央社記者吳家豪台北10日電）行動支付品牌LINE Pay連加網路今天公布3月合併營收約新台幣6.08億元，月增4%，年增25%，創歷年同期新高；今年將以「深化國內市場」與「拓展海外市場」兩大策略，持續擴大整體業務規模，並已向主管機關遞交經營電子支付業務申請書。

截至今年3月，LINE Pay用戶數超過1310萬戶，全台支付據點超過61萬處，用戶綁卡數超過1950萬張。

LINE Pay董事長丁雄注今天透過新聞稿表示，LINE Pay 2024年表現亮眼，持續在行動支付市場維持領導地位。展望2025年，將以「深化國內市場」與「拓展海外市場」兩大核心戰略，持續擴大整體業務規模。

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在國內市場方面，LINE Pay積極拓展獲利模式，包括計劃申請電子支付執照，已向主管機關遞交經營電子支付業務申請書，未來可透過多元服務拓展支付事業版圖，進一步提升整體交易量。

國際布局部分，LINE Pay將持續擴增支付據點，目前已在海外開通超過4.5萬處據點，並擴大用戶規模為台灣商店拓展觀光商機，已與韓國新韓卡、現代卡合作，讓其用戶可在台灣使用LINE Pay消費。（編輯：楊蘭軒）1140410