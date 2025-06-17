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新生萬元獎學金 公東高工完全免試入學報到率達7成

2025/6/17 17:38
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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東私立公東高工祭出新生報到就有新台幣1萬元獎學金，昨日完全免試入學報到率達7成，後續還有免試入學和會考，預估這次整體招生將提高。

台東縣私立公東高級工業職業學校校長李恭榮今天告訴中央社記者，114學年完全免試入學昨日新生報到，報到率達7成，顯示家長與學生對技職教育逐步肯定。為鼓勵學生投入技職教育，學校將新生入學獎學金從原本3000元加碼至1萬元整，提供實質肯定與支持，幫助學生安心就學、展現潛能。

他說，昨天報到現場，由電機科主任黃榮光親自頒發獎學金予學生代表江凱旋，並由其家長在場見證，氣氛溫馨感人。此舉不僅象徵學校對新生的重視，也展現鼓勵學生積極學習、開創未來的決心，後續還有免試入學及會考，整體招生率預計會提高。

李恭榮表示，學校設有技高體系的機械科、電機科、家具木工科、室內空間設計科、時尚造型科，以及實用技能學程中的餐飲技術科與美髮技術科，廣泛涵蓋製造、設計、美感與服務領域。

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他說，學生入學後，學校將秉持「品格與技藝並重」的教育理念，透過課程設計與日常校園生活，培養學生良好態度與專業技能。更與企業攜手推動「亮點計畫」及「千里馬計畫」，讓學生在學期間即可參與實務合作、企業實習及人才媒合，打造升學與就業兼顧的多元出路。

受到少子化影響，公東高工於民國112年被列入專輔學校，後來在前總統蔡英文、前政務委員林萬億、前教育部長潘文忠、前立法委員劉櫂豪以及企業界的幫助下於113年解除專案輔導對象。（編輯：方沛清）1140617

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