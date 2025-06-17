雙罷劫負責人徐尚賢涉不實連署 雄院裁延押2個月

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（中央社記者張已亷高雄17日電）罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢，涉不實連署遭聲押獲准，因羈押期限將屆，雄檢聲請延押；雄院綜合衡量各情形，今天裁定自19日起延長羈押2個月。

高雄地方法院指出，法官認為此案仍在偵查階段，尚有多名證人未到案，而徐尚賢供述與其他已到案證人證述有出入，且徐尚賢曾與罷免領銜人討論如何應對檢調詢問，有勾串證人之虞；另外，徐尚賢自承有刪除個資方面檔案的行為。

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院方表示，法官考量徐尚賢若具保停止羈押，有取得未扣案證物而加以湮滅、變造的可能；法官認為現階段羈押必要性，無從以具保等侵害較小手段代替，准許自6月19日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信及授受物件。

徐尚賢4月18日在高雄市調處鳳山辦公室外遭警方持拘票逮捕，19日被高雄地檢署依涉犯個人資料保護法及行使偽造文書等罪嫌聲押獲准，後續其父親聘3名律師並於28日提抗告，經台灣高等法院高雄分院審理，29日裁定抗告駁回；因徐尚賢2個月羈押期限將屆滿，雄檢9日聲請延押，雄院昨天開庭訊問。（編輯：陳仁華）1140617