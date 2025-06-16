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王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人
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黃呂錦茹涉偽造罷免提議書 雙吳案造假比率皆逾9成 檢方起訴求重刑

2025/6/16 15:47（6/16 16:06 更新）
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國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前）。（中央社檔案照片）
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北16日電）台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天依違反個資法、刑法偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文等5人。檢方認為黃呂錦茹等3人犯後無悔意，嚴重戕害民主基礎，請法院從重量刑。

北檢新聞資料指出，黃呂錦茹等人偽造提議人名冊共5211份，其中立法委員吳沛憶罷免案部分計2537份，偽造比率達96.2%；立法委員吳思瑤罷免案部分計2674份，偽造比率達94.18%。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3名被告目前羈押中，北檢將於明天移審台北地方法院。

同案被起訴的被告還包括罷免吳思瑤召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳。

罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任。（中央社檔案照片）
罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任。（中央社檔案照片）

另外，「罷吳四騎士」成員滿志剛、劉思吟及丈夫林叡、國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名黨部志工均認罪，獲緩起訴處分。

「罷吳四騎士」成員陳冠安、國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉、國民黨台北市議員張斯綱及3名黨部志工獲不起訴處分。

北檢接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書，自4月14日起至今展開數波偵查行動，並聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，今天將全案偵結起訴。

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北檢指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文為遂行自身的政治考量、目的，不思以正當方式蒐集轄區選民的提議人名冊，反在短期內大量偽造名冊，不僅罔顧法令，亦辜負被害國民黨黨員及支持民眾的信賴。

北檢表示，黃呂錦茹等3人犯後或否認犯行，或就案情重要事項避重就輕，犯後態度顯然非佳，對自身犯行亦無悔意，所為實嚴重戕害民主基礎，請法院對3人從重量刑。（編輯：黃名璽）1140616

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