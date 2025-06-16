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罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理
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黃呂錦茹等5人涉偽造罷免提議書遭起訴 藍北市黨部：勿政治性審判

2025/6/16 18:12（6/16 19:09 更新）
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國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前中黑衣）。（中央社檔案照片）
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前中黑衣）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。國民黨台北市黨部呼籲，檢調單位應秉公辦案，勿因特定對象進行政治性審判。

台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳等5人，18人緩起訴處分。

另外，罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉、國民黨台北市議員張斯綱等9人，則獲不起訴處分。

台北市黨部透過新聞稿表示，針對北檢就「罷雙吳提議書涉偽造案」所提出的偵結起訴內容，表達嚴正關切，呼籲檢調單位秉公辦案、毋枉毋縱，捍衛司法公正。

台北市黨部說，國民黨一貫主張依法行政、依法辦事，並尊重司法制度。對於本案的後續審理，台北市黨部呼籲，司法機關應秉持公平正義原則，根據具體事證裁決，切勿因政黨立場差異而針對特定對象進行政治性審判。

同時，國民黨更將堅定捍衛民主法治，拒絕任何形式的司法不公。

對於檢方不起訴，張斯綱告訴中央社記者，對此表達尊重。此外，他也對黃呂錦茹仍遭羈押深感不捨。

張斯綱說，黃呂錦茹年事已高，至今已被羈押近2個月，如今案件進入起訴階段，案情調查已趨完整，實無繼續羈押的必要。

他呼籲，檢調本於比例原則，儘速讓黃呂錦茹獲得自由，得以在自由的狀況下進行法律攻防。

國民黨市議員鍾小平則透過新聞群組表示，相信黃呂錦茹等人會進行無罪答辯，希望一審有樂觀結果。

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鍾小平提到，起訴中有提到自己，因此說明當初其所身處團隊有要參與連署，但詢問國民黨黨主席辦公室主任意見後，認為不要分進合擊，而是應集中全力支持另一組人員，所以才暫停。

針對罷免案後續，鍾小平說，後續要重整旗鼓，因藍綠立委罷免成案為31比0，國民黨要努力、藍白也要合作。（編輯：方沛清、蕭博文）1140616

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