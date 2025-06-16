加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理
首頁 / 社會

罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理

2025/6/16 18:00（6/16 19:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市議員張斯綱。（中央社檔案照片）
國民黨台北市議員張斯綱。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北16日電）北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，認為無法認定國民黨議員張斯綱提供先前吳思瑤罷免案提議人名冊，是為了讓賴苡任或黨部偽造，今天不起訴，但是否涉及個資法行政罰，函請北市府處理。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書；檢方清查，吳思瑤罷免案偽造提議人名冊資料來源，與台北巿議員張斯綱有關。

北檢說明

檢方指出，民國110年初，國民黨發起對支持開放含萊克多巴胺豬肉進口相關修正案的第10屆立委吳思瑤罷免活動期間，張斯綱協助蒐集提議人名冊，而取得「第10屆吳思瑤罷免案提議人名冊」，之後因未向中選會提出申請，而由張斯綱保管。

後來，張斯綱於114年1月27日中午在台北市議會，將提議人名冊交給賴苡任，賴苡任當天下午前往台北市黨部與台北巿黨部主委黃呂錦茹等人開會時，把這箱提議人名冊送到台北市黨部。

google news透過 Google News追蹤中央社

檢方表示，依張斯綱與賴苡任的對話紀錄，無積極證據可認定張斯綱提供「第10屆吳思瑤罷免案提議人名冊」，是為供賴苡任或台北市黨部抄寫偽造提議人名冊之用，也難以認定張斯綱主觀具有損害這些提議人意圖，不符個人資料保護法第41條處罰的主觀構成要件，即不構刑罰，因此處分不起訴。

北檢新聞資料指出，但張斯綱未於蒐集之特定目的必要範圍內利用上述提議人名冊的個人資料，是否違反個人資料保護法第47條第3款規定，涉及行政罰，另函請台北市政府依法處理。（編輯：張銘坤、蕭博文）1140616

#台北市
#吳思瑤
#張斯綱
#北檢
#國民黨
#罷免
#賴苡任
延伸閱讀
黃呂錦茹等5人遭起訴 藍北市黨部：勿政治性審判罷免吳沛憶吳思瑤不成案 戴錫欽：國民黨要深自檢討連署疏失罷免雙吳提議書涉偽造案偵查大事記黃呂錦茹涉偽造罷免連署遭起訴 吳思瑤：無限感慨
張斯綱
檢調偵辦罷免偽造文書張斯綱列被告 藍轟清算恐嚇罷免雙吳提議書涉偽造 張斯綱被約談稱尊重檢調
吳思瑤
北檢：逾9成罷免吳思瑤吳沛憶提議書涉偽造 來源多為國民黨員名單北檢：李孝亮張克晉未參與偽造罷免吳沛憶吳思瑤提議書
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：