北檢：逾9成罷免吳思瑤吳沛憶提議書涉偽造 來源多為國民黨員名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北16日電）台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天起訴黃呂錦茹等5人。檢方查出，吳沛憶、吳思瑤罷免案提議人名冊，偽造份數分別為2537份、2674份，偽造比例高達96.20%及94.18%。

北檢偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案提議書涉偽造案，今天依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳。

另外，「罷吳四騎士」成員滿志剛、劉思吟及丈夫林叡、國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名黨部志工均認罪，獲緩起訴。「罷吳四騎士」成員陳冠安、國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉、國民黨台北市議員張斯綱及3名志工獲不起訴。

檢方調查偽造提議人名冊的資料來源，吳沛憶罷免案部分，多來自國民黨台北市萬華區、中正區黨員名單及其他不詳來源的名單資料。吳思瑤罷免案則多來自國民黨台北市北投區、士林區黨員名單、第10屆吳思瑤罷免案提議人名冊及其他不詳來源的名單資料。

根據檢方統計，吳沛憶罷免案共送2637份提議人名冊，與國民黨中正區、萬華區黨員名單相符共2417份，有明顯錯誤而顯屬他人偽造者120份，總偽造份數2537份，佔送件比例96.20%。

吳思瑤罷免案共送2839份提議人名冊，與國民黨北投區、士林區黨員名單相符1167份、與第10屆吳思瑤罷免案提議人名冊相符1503份，與前兩類重疊者195份，其他有明顯錯誤而顯屬他人偽造者199份。總偽造份數2674份，佔送件比例94.18%。

對於如何認定吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊是偽造的，檢方指出，檢察官針對吳沛憶、吳思瑤案分別傳訊6名、12名證人說明，證人均表示提議人名冊並非他們簽署。涉案協助抄寫的志工，也坦承偽造提議人名冊。

檢方也將提議人名冊送交法務部調查局鑑定筆跡，發現吳沛憶罷免案有460份提議人名冊屬9類相同筆跡，亦即尚有9名不詳志工偽造名冊。吳思瑤罷免案案有199份提議人名冊屬4類相同筆跡，亦即尚有4位不詳志工偽造名冊的情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，吳沛憶罷免案提議人名冊另有120份有明顯錯誤（提議前已死亡、姓名錯誤、統一編號錯誤、重複提議、地址明顯錯誤），吳思瑤罷免案提議人名冊有199份有明顯錯誤（提議前已死亡、姓名錯誤、統一編號錯誤、重複提議、地址明顯錯誤）的情形。

檢方還查出，有142份吳思瑤罷免案的提議人名冊抬頭為「台北市第五選舉區第11屆立法委員吳沛憶罷免案提議人名冊」。（編輯：方沛清、蕭博文）1140616