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王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人
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罷免雙吳提議書涉偽造案偵查大事記

2025/6/16 16:09
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（中央社記者林長順台北16日電）台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天依個資法、刑法偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、賴苡任、陳奎勳等5人，18人緩起訴，李孝亮、張克晉、張斯綱等9人不起訴。

以下是本案偵查大事記：

--3月7日、3月24日，北檢分別接獲民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員劉耀仁告發，指提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免團體疑有偽造提議書情事，分案偵辦。

--4月14日，北檢指揮調查局台北市調處搜索李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉及「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安住居所，以被告身分約談6人，並以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等人說明。

--4月15日，檢察官諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛新台幣50萬元交保，李孝亮、林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。張克晉等人請回。

--4月17日，檢調兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部及黃呂錦茹住處等地，並約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等4人。檢調另以證人身分約談國民黨台北市第五區黨部執行長莊慶芸等人。

--4月18日，北檢聲押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文、曾繁川。台北地方法院訊問後認為，黃呂錦茹、曾繁川犯罪嫌疑不足，當庭釋放；初文卿、姚富文有滅證事實，裁定羈押禁見。北檢提起抗告。

--4月24日，台灣高等法院認為黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，撤銷原裁定，發回北院更裁。

--4月25日，北院重開羈押庭後，認定黃呂錦茹犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。黃呂錦茹提起抗告。

--5月6日，高院駁回黃呂錦茹抗告確定。

--5月16日，檢調搜索國民黨台北市第四區黨部等地，約談黨部執行長陳奎勳、中山區婦工會會長葉麗琴等11人。檢察官訊後諭令陳奎勳30萬元交保、葉女以10萬元交保，其餘被告為黨部志工，訊後均請回。

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--5月29日，北檢指揮調查局以被告身分傳喚國民黨台北市議員張斯綱，訊後請回。檢察官另傳喚賴苡任、李孝亮、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡等人說明，訊後均請回。

--6月16日，北檢偵查終結，依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、賴苡任、陳奎勳等5人，18人緩起訴處分，李孝亮、張克晉、張斯綱等9人獲不起訴處分。（編輯：方沛清、蕭博文）1140616

黃呂錦茹
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