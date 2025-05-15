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罷免名冊不實 王定宇：律師團助被盜個資民眾求償

2025/5/15 11:38
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（中央社記者王揚宇台北15日電）南檢日前偵結起訴民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法案。王定宇今天說，他已找好律師團，協助被盜個資民眾或相關家屬提出民事求償，共有1679份，可向他的地方服務處詢問相關訊息。

台南地檢署8日偵結林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉不法，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。南檢查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。此外，涉案人也提供報酬請人協助抄寫。

王定宇今天在民進黨立法院黨團記者室召開「協助被侵犯個資台南市民求償，向上追查幕後藏鏡人」記者會，作相關說明。

王定宇說，起訴書中清楚記錄犯罪過程對話，這根本是集團犯罪實錄，國民黨主席朱立倫卻還在喊迫害。假設朱立倫對此事不知情，但其黨工卻侵害超過3500名台南市民的權益，難道不覺得管理不周、沒有歉意，因此他要替市民及往生者的家屬討公道。

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王定宇說明，依據個人資料保護法第28條、29條規定，如果被害人的個資被違法使用，但無法舉證到底受到多少損害時，每人最高可求償的金額為新台幣2萬元。

王定宇表示，關於他選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區）的1679份偽造連署，他已找好律師團協助被害台南市民提告求償，民眾可到他的地方服務處查詢與詢問相關訊息，至於求償對象則是罷免他的領銜人及相關11名被告。（編輯：蘇志宗）1140515

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