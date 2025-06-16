涉偽造罷免提議書遭起訴 賴苡任：欲加之罪
2025/6/16 21:48（6/16 21:57 更新）
（中央社記者黃麗芸台北16日電）北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天起訴罷免吳思瑤召集人賴苡任等5人。對此，賴苡任晚間表示，「欲加之罪，何患無辭」，只因不認罪卻遭起訴，無法認同和接受。
台北地檢署偵辦罷免民進黨北市立委吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳和賴苡任等5人。
賴苡任晚間在臉書發文表示，「欲加之罪，何患無辭」，北檢今天起訴他，將他定調近乎為「首謀」，並指控「指導不詳志工抄寫名冊」，面對這樣的指控他始料未及，感到極其沉重，更無法認同。
他指出，令人遺憾的是，這項指控所依據的，不是一名具名的證人，也不是一段明確的事證，而是一名「不詳志工」，意即查無此人、無人出面作證，也無具體證據。
賴苡任說，在沒有參與造冊、沒有下過指導棋、更沒有接觸過黨員名冊的情況下，僅憑一個「查無此人」的志工，就認定他構成犯罪，這樣的理由，自己不能接受。
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賴苡任表示，在整個過程中多次不厭其煩分享，告知大家關於中選會規定的書寫辦法，如今這份自白卻變成他「指導不詳志工抄寫名冊」，明明所涉內容與本案起訴所稱的黨員名冊毫無關聯，檢方卻牽強引用、張冠李戴。
賴苡任指出，外界曾盛傳「民進黨一定會起訴我，甚至會在一審時判褫奪公權，以阻止我參選2026」，看來今天這紙起訴書印證傳聞並非空穴來風，未來會在法院繼續陳述所知，若有做的會承認，但若不是則必將反抗到底。（編輯：方沛清、蕭博文）1140616
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