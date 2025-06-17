加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
國安簡報在野黨主席缺席 府：溝通大門敞開善意仍在
首頁 / 政治

罷瑤提議書姓名不合 北市選委會：發現時即報中選會

2025/6/17 20:32（6/17 20:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北17日電）北市議員指142件罷免吳思瑤提議書姓名不合，竟是混入罷免吳沛憶提議書，質疑北市選委會未移送檢調。北市選委會今天說，查對發現時即報中選會，是否送檢調由中選會決定。

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案提議書涉偽造案，昨天起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。檢方查出，吳沛憶、吳思瑤罷免案提議人名冊，偽造份數分別為2537份、2674份，偽造比例高達96.20%及94.18%。

檢方還查出，有142份吳思瑤罷免案的提議人名冊抬頭為「台北市第五選舉區第11屆立法委員吳沛憶罷免案提議人名冊」。

民進黨台北市議員簡舒培今天透過臉書指出，142件罷免吳沛憶的提議書，混入吳思瑤罷免名冊內，台北市選委會面對此明顯且有違常理狀況，竟以不列入收件數輕輕帶過，卻未把姓名不合的名冊送至中選會，也未移送檢調，北市選委會應出面說明。

對此，台北市選舉委員會回應，依公職人員選舉罷免法，立委罷免案的提議人名冊，由中央選舉委員會負責收件，再交由市選委會辦理查對，提議人名冊所填的被罷免人姓名如不合規定，中選會應不予受理。

google news透過 Google News追蹤中央社

北市選委會指出，選罷法規定，提議人名冊所填的被罷免人姓名不合規定，並非由市選委會查對刪除事項，且是查對發現142件的被罷免人姓名不合，依規定及程序告知中選會，中選會後續回應不列入。

後續是否送檢調偵辦，北市選委會表示，由中選會決定，將依法配合偵辦。（編輯：方沛清、蕭博文）1140617

#北市選委會
#台北市
#台北地檢署
#中選會
#吳思瑤
#簡舒培
#台北市選委會
#民進黨
#吳沛憶
#黃呂錦茹
#罷免
#選舉委員會
延伸閱讀
罷免游顥查詢單寫成馬文君 南投選委會認疏失重寄罷免吳沛憶吳思瑤提議書涉偽造案移審 初文卿姚富文坦承犯罪黃呂錦茹涉偽造罷免提議書 雙吳案造假比率皆逾9成 檢方起訴求重刑罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理
吳思瑤
雙吳罷免提議涉偽造案移審 黃呂錦茹無罪答辯藍白不出席國安簡報 吳思瑤：比遺憾更遺憾
吳沛憶
雙吳罷免提議書涉偽造案 黃呂錦茹移審台北地院北檢：逾9成罷免吳思瑤吳沛憶提議書涉偽造 來源多為國民黨員名單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：