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罷免吳沛憶吳思瑤提議書涉偽造案移審 初文卿姚富文坦承犯罪

2025/6/17 19:18（6/17 19:33 更新）
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國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順、劉世怡台北17日電）北檢起訴雙吳罷免提議書涉偽造案，今天移審北院。初文卿、姚富文當庭坦承犯罪，但強調自己沒有實際抄寫；檢方認為2人說法避重就輕，仍有羈押必要。

北檢今天將偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、初文卿、姚富文移審台北地方法院。北院下午4時開庭，陸續訊問初文卿、姚富文完畢，緊接著訊問黃呂錦茹，稍晚將決定3人是否繼續羈押。

台北巿黨部書記長初文卿庭訊時坦承偽造文書，事發時在場協助造冊，按照里別整理、蓋印，但沒有實際抄寫，黨員名冊是台北市黨部總幹事姚富文下載。

姚富文也坦承犯罪，供稱下載黨員資料，並找第四區黨部執行長陳奎勳協助找志工抄寫提議人名冊，是他和初文卿共同決定下載及抄寫，沒有找任何長官或高層討論，但本人沒有抄寫。

法官詢問本案由誰組織，初文卿說，因為時間很趕，「沒有特別討論誰決定」、「沒有特別是誰指示」。

檢方指出，初文卿在偵查及開庭時表示認罪，但對於本案是否由黃呂錦茹指示避重就輕，而黃呂錦茹否認犯罪，初文卿仍有與共犯勾串之虞。本案雖非重罪，但犯罪類型特殊，初文卿有羈押理由及必要。

初文卿的辯護人表示，檢察官對本案調查非常詳盡，足以認定客觀事實，不能因為初文卿未詳盡說明而構成羈押的原因及必要，希望法官諭知交保。

法官詢問抄寫動機，姚富文說，因為之前綠營要罷免國民黨立委，有偷跑情形，中選會默許這項違法行為，他認為如果按法定時間連署，可能來不及。

檢方指出，姚富文今天指控中選會縱放綠營違法，明顯把不是事實的因素當成本件犯罪動機合理化，企圖塑造政治迫害，並有維護其他被告之虞，對本件犯罪誰主導及指示，避重就輕。姚富文有羈押理由及必要。

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姚富文的辯護人表示，本件調查詳盡完整，姚富文無串供滅證可能，姚富文的家庭在台灣，沒有逃亡可能，所犯也非重罪，請求予以釋放。

黃呂錦茹等人被控於今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案提議人名冊，總計5211份。北檢昨天依個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。（編輯：蕭博文）1140617

國民黨台北市黨部總幹事姚富文。（中央社檔案照片）
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