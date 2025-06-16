黃呂錦茹涉動員志工 2天偽造5211份罷免提議書

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（中央社記者林長順台北16日電）北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天起訴黃呂錦茹等5人。檢方查出，黃呂錦茹為免鍾小平搶先申請罷免吳沛憶，召集黨員及志工在2天內共偽造5211份雙吳罷免提議書。

台北地檢署今天依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳。

「罷吳四騎士」成員滿志剛、劉思吟及丈夫林叡、國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名志工認罪，獲緩起訴。「罷吳四騎士」成員陳冠安、國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉、國民黨台北市議員張斯綱及3名志工不起訴。

北檢新聞資料指出，黃呂錦茹今年初在黨內倡議「以罷制罷」策略，邀集賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安組成「蟾蜍剋星，剷除雙吳」團隊，並冠以「罷吳四騎士」名號，宣傳罷免吳思瑤、吳沛憶。

北檢查出，「罷吳四騎士」設攤招募民眾簽署，但提議人名冊未達法定數量，且因民進黨已積極進行罷免國民黨立委程序，選罷法新法將公布施行，增列罷免提議及連署須附上身分證影本，勢必增加罷免推動難度。

新聞資料提到，黃呂錦茹聽聞國民黨台北市議員鍾小平有意遞交吳沛憶罷免申請案，為避免他人搶先申請，指示劉思吟等人必須在2月5日、2月6日提出罷免申請。

劉思吟、林叡2月5日上午送交吳沛憶罷免提議，但台北市選委會告知備補領銜人設籍北市萬華區尚未滿4個月，不符選罷法規定，將會不予受理。劉思吟得知此重要訊息後，立即通知滿志剛、賴苡任，賴苡任才察覺到自己設籍台北市北投區未滿4個月，無法擔任吳思瑤罷免案的領銜人。

劉思吟等人到市黨部找黃呂錦茹等人商討對策，黃呂錦茹擔心若鍾小平知道他們提出的申請案遭不受理，會搶快另提出罷免吳沛憶案，當場拍板決定2月6日立即重新提出吳沛憶罷免案，後一日（2月7日）再提出吳思瑤罷免申請案（然因作業不及，延至2月8日提出），並更換2罷免提議的領銜人。

檢方指出，因距離預定提出日僅剩不到1、2天的時間，原本準備好的提議人名冊均已蓋印領銜人為劉思吟、賴苡任的印文，為能在短時間內備齊合格數量的提議人名冊，黃呂錦茹當即向劉思吟、林叡、賴苡任及滿志剛等人承諾提議人名冊由國民黨台北市黨部「負責」。

黃呂錦茹隨即指示滿志剛尋找有意願的領銜人人選，姚富文、初文卿於2月5日晚間9時許開始動員志工；2月6日上午，黃呂錦茹等人先後抵達第四黨部，由賴苡任指導在場志工如何抄寫名冊。

多名國民黨志工於2月6日、7日在台北市黨部及第四黨部，依姚富文、初文卿指示，將黨員名單、提議人名冊、第一選區、第五選區選民個資抄寫在空白的雙吳罷免案的提議人名冊上。

檢方查出，劉思吟等人將偽造的提議人名冊按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督，偽造提議人名冊共5211份，其中吳沛憶罷免提議部分計2537份，偽造比率達96.2%，吳思瑤罷免提議部分計2674份，偽造比率達94.18%。

北檢指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文為遂行自身的政治考量、目的，不思以正當方式蒐集轄區選民的提議人名冊，反在短期內大量偽造名冊，不僅罔顧法令，也辜負被害國民黨黨員及支持民眾的信賴。

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北檢表示，黃呂錦茹等3人犯後或否認犯行，或就案情重要事項避重就輕，犯後態度顯然非佳，對自身犯行也無悔意，所為實嚴重戕害民主基礎，請法院對3人從重量刑。

全案起於台北地檢署3月間陸續接獲告發，指發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的團體涉嫌偽造提議書，自4月14日起展開數波偵查行動，今天偵結。（編輯：戴光育、蕭博文）1140616