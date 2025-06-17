加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
以伊衝突加劇川普敦促立即撤離 德黑蘭出現逃難潮
首頁 / 社會

罷免提議書涉偽造案移審 黃呂錦茹等3人羈押禁見

2025/6/17 21:56（6/17 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，北檢17日自看守所押解黃呂錦茹（中）將移審台北地方法院。中央社記者謝佳璋攝 114年6月17日
台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，北檢17日自看守所押解黃呂錦茹（中）將移審台北地方法院。中央社記者謝佳璋攝 114年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北17日電）台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，昨天依個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。北檢今天將羈押中的黃呂錦茹、初文卿、姚富文移審法院。北院晚間裁定3人均羈押禁見。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，被控於今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊。北檢昨天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。

北檢偵查期間聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，昨天將全案起訴，今天移審台北地方法院。北院下午4時起召開移審庭。（編輯：方沛清、蕭博文）1140617

#台北地檢署
#吳思瑤
#北檢
#黃呂錦茹
#姚富文
延伸閱讀
雙吳罷免提議涉偽造案移審 黃呂錦茹無罪答辯罷免吳沛憶吳思瑤提議書涉偽造案移審 初文卿姚富文坦承犯罪黃呂錦茹涉偽造罷免提議書 雙吳案造假比率皆逾9成 檢方起訴求重刑黃呂錦茹涉動員志工 2天偽造5211份罷免提議書
黃呂錦茹
雙吳罷免提議書涉偽造案 北院下午4時開接押庭雙吳罷免造假比率皆逾9成 民進黨：朱立倫應道歉
姚富文
罷免雙吳提議書涉偽造案偵查大事記黃呂錦茹不服羈押禁見提抗告 高院分案審理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：