罷免提議書涉偽造案移審 黃呂錦茹等3人羈押禁見

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（中央社記者林長順台北17日電）台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，昨天依個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。北檢今天將羈押中的黃呂錦茹、初文卿、姚富文移審法院。北院晚間裁定3人均羈押禁見。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，被控於今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊。北檢昨天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。

北檢偵查期間聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，昨天將全案起訴，今天移審台北地方法院。北院下午4時起召開移審庭。（編輯：方沛清、蕭博文）1140617