雙吳罷免提議涉偽造案移審 黃呂錦茹無罪答辯

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（中央社記者林長順台北17日電）北檢起訴雙吳罷免提議書涉偽造案，今天移審北院。黃呂錦茹庭訊時做無罪答辯，強調絕未指示初文卿、姚富文抄寫名冊，庭末泣訴很痛苦，若再關下去會死在獄中，變成罪犯不光彩。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，被控於今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊，北檢昨天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。

北檢偵查期間聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，今天移審台北地方法院。北院下午召開接押庭，初文卿、姚富文庭上坦承犯罪，強調自己沒有實際抄寫；檢方認定2人說法避重就輕，仍有羈押必要。

黃呂錦茹庭訊時指出，她被羈押2個月，身體狀況及記憶力不好，每天要強迫自己閱讀書報恢復記憶。黃呂錦茹的律師表示，檢察官起訴內容與事實有出入，黃呂錦茹2月5日與初文卿、姚富文討論的重點在於領銜人資格不符問題及如何繼續推動罷免。

黃呂錦茹的律師表示，黃呂錦茹絕未指示初文卿、姚富文利用黨員名冊製作提議人名冊。黃呂錦茹充其量只是未必故意，並非犯罪的主謀。黃呂錦茹當晚縱然有參與討論，也是認知要將原本準備的提議人名冊謄寫到新的提議人名冊。

檢察官表示，黃呂錦茹在偵查期間對案情內容不是回答不記得，就是說與她無關，供述與其他被告說法、客觀證據不合，也與今天的說法不同。2月5日當天，原本準備的提議人名冊已送中選會，尚未領回，根本無法謄寫到新的提議人名冊。

黃呂錦茹在庭末陳述時痛哭失聲，她指出，這次的案子讓她受傷很大，她本是滿腔熱血，是國民黨的終身志工，讓她心中最痛的，是國民黨31席區域立委、包括台北市的5席，做不滿1年就要被罷免。她質疑為什麼國家社會變成這樣。

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黃呂錦茹表示，她年紀已大，再關下去就會死在獄中，人生最後結果是變成罪犯，為什麼已經76歲了得用這種方式結束，很不光彩，令她非常痛苦，這不是她一生當志工想追求的，如果因為大罷免變成這樣「我如何對得起祖先」。

黃呂錦茹強調，她沒有犯罪意圖，卻因為大罷免被無情追殺，這社會還有沒有公平，現在吳沛憶、吳思瑤的罷免連署也無法達成，無法罷免雙吳，但她還在黑牢中，如果這樣下去，人生就到了終點。初文卿、姚富文也是有熱誠，願意為犯錯付出代價，她本來也是準備所有的罪都由她一人承擔「不要再鬧下去了」。（編輯：方沛清、蕭博文）1140617